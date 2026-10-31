Palermo, Bonucci in città: pranzo con Perin alla Trattoria Supra i Mura. Domani potrebbe essere al Barbera per il Vicenza

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
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Leonardo Bonucci è a Palermo. L’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana ha pranzato insieme a Mattia Perin, portiere rosanero e suo ex compagno di squadra in bianconero, alla Trattoria Supra i Mura, nei pressi del Mercato del Capo, nel cuore del centro storico palermitano.

A immortalare l’incontro una fotografia che ritrae i due insieme al padre di Giacomo Quagliata, calciatore palermitano attualmente in forza al Deportivo La Coruña, in Spagna.


La visita di Bonucci arriva alla vigilia di Palermo-Vicenza, in programma domenica 1° novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera, nel giorno del 126° anniversario della fondazione del club rosanero. Non è escluso che l’ex centrale bianconero possa assistere alla partita dagli spalti, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Bonucci aveva già seguito il Palermo a Mantova

Non sarebbe la prima volta che Bonucci assiste dal vivo a una partita della formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Nelle scorse settimane, infatti, Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia aveva raccontato della sua presenza sugli spalti in occasione della trasferta dei rosanero a Mantova.

Una circostanza che aveva suscitato curiosità anche per il ruolo ricoperto dall’ex difensore nello staff tecnico della Nazionale italiana, alimentando interrogativi su un possibile interesse nei confronti di Dominic Vavassori, giovane talento protagonista di un ottimo avvio di campionato.

Si tratta, naturalmente, soltanto di un’ipotesi: non sono emerse conferme di un’eventuale convocazione azzurra per l’attaccante, il cui obiettivo resta quello di trovare continuità con la maglia del Palermo.

Intanto, la presenza di Bonucci nel capoluogo siciliano aggiunge un elemento di curiosità alla vigilia della sfida contro il Vicenza. Resta da capire se l’ex difensore sarà tra gli spettatori del Renzo Barbera per assistere alla partita della capolista nel giorno del suo 126° compleanno.

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