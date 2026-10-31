Inzaghi presenta Palermo-Vicenza: «Vogliamo tornare subito a vincere. Il pari di Pisa ci ha dato grande consapevolezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
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Alla vigilia della sfida contro il Vicenza, in programma domenica 1° novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera, Filippo Inzaghi ha presentato l’incontro ai microfoni ufficiali del Palermo FC. Il tecnico rosanero ha analizzato il pareggio in rimonta conquistato sul campo del Pisa, le condizioni fisiche della squadra e le insidie rappresentate dalla formazione allenata da Fabio Gallo. Una partita dal significato particolare, che coinciderà con il 126° anniversario della fondazione del club rosanero.

Sul ritorno al Barbera e sull’anniversario del Palermo

«Siamo contenti, speriamo di fare una grande partita davanti alla nostra gente. Veniamo da una grande gara e speriamo di ripeterci in casa, come sempre».


Sul pareggio in rimonta contro il Pisa

«Grande consapevolezza della nostra forza. Sotto 2-0, andare su un campo così difficile e ribaltarla è da grande squadra. Questo ci deve convincere ulteriormente che siamo forti, anche se chiaramente sappiamo bene che ogni partita in Serie B nasconde delle insidie. Davanti alla nostra gente, però, ci teniamo a tornare subito a vincere».

Sulle condizioni fisiche della squadra e sulle possibili rotazioni

«La squadra sta abbastanza bene, grazie ai cambi che ci sono stati, per fortuna. Domani avremo altra gente fresca in campo e questo era fondamentale per l’ampiezza e la profondità della rosa. Penso che andrà in campo una squadra che dovrà avere voglia di vincere e grande rispetto per il Vicenza, perché conosco il Vicenza e conosco bene l’allenatore, che è un mio caro amico e ha anche giocato con me. È molto preparato. È una squadra che, se non viene affrontata nel modo giusto, può crearci grandi difficoltà. Però mi fido dei miei giocatori e sono sicuro che faranno una grande gara».

Sul Vicenza di Fabio Gallo

«Il Vicenza è in un buon momento perché con il Modena ha fatto un’ottima partita e non meritava di perdere. Ha vinto a Empoli, è una squadra che in questo momento è in fiducia. Ma noi giochiamo davanti alla nostra gente. Mi auguro ci sia il solito calore, già dal riscaldamento. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, come sempre, e speriamo di regalare loro quello che abbiamo fatto sempre in casa».

Sull’augurio ai tifosi per i 126 anni del Palermo

«Il mio augurio è di regalare loro una grande partita e un’altra vittoria».

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