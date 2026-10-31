Serie A, cambia il pallone ufficiale: Adidas pronta a sostituire Puma dal 2027/28

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
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Novità importanti all’orizzonte per la Serie A, che potrebbe cambiare il proprio fornitore ufficiale di palloni a partire dalla stagione 2027/28. Dopo cinque campionati di collaborazione con Puma, il massimo torneo italiano sarebbe pronto ad affidarsi ad Adidas, segnando un nuovo capitolo sul fronte delle sponsorizzazioni sportive.

A riportare l’indiscrezione è Footy Headlines, portale specializzato nel settore dell’abbigliamento e delle attrezzature calcistiche. Secondo quanto riferito, la Lega Serie A avrebbe scelto di non rinnovare l’accordo con Puma, aprendo la strada all’ingresso del marchio delle tre strisce. Al momento, tuttavia, non risulta una comunicazione ufficiale che confermi il cambio di fornitore.


Serie A, si chiude l’era Puma dopo cinque stagioni

L’eventuale passaggio ad Adidas metterebbe fine alla collaborazione tra Puma e la Serie A, iniziata nell’estate del 2022. Il marchio tedesco aveva raccolto l’eredità di Nike, che per molti anni aveva fornito i palloni ufficiali del massimo campionato italiano.

Dal torneo 2022/23, Puma ha accompagnato le partite di Serie A attraverso diverse versioni del modello Orbita, introducendo progressivamente nuove soluzioni tecniche e grafiche.

Per la stagione 2026/27, l’azienda ha presentato il nuovo Stellar Nitro Ultimate, destinato a essere utilizzato non soltanto in Serie A, ma anche in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Primavera 1.

Qualora l’indiscrezione venisse confermata, si tratterebbe dell’ultimo pallone Puma utilizzato nel massimo campionato prima del passaggio ad Adidas.

Adidas rafforza la presenza nel calcio italiano

Per Adidas, l’eventuale accordo con la Lega Serie A rappresenterebbe un ulteriore passo nella strategia di espansione all’interno del calcio italiano.

Il marchio tedesco è già sponsor tecnico della Nazionale italiana grazie all’intesa con la FIGC entrata in vigore nel 2023. Inoltre, fornisce il materiale tecnico a club importanti come Juventus e Roma, mentre potrebbe ampliare ulteriormente la propria presenza attraverso una futura collaborazione con il Milan.

Diventare fornitore ufficiale del pallone della Serie A consentirebbe ad Adidas di ottenere una visibilità ancora maggiore, legando il proprio marchio all’intero campionato e non soltanto alle singole società.

Quando arriverà il primo pallone Adidas?

Secondo le indiscrezioni riportate da Footy Headlines, Puma dovrebbe continuare a fornire i palloni fino al termine della stagione 2026/27, mentre il debutto del nuovo prodotto Adidas sarebbe previsto per il campionato 2027/28.

La presentazione ufficiale potrebbe avvenire tra la primavera e l’estate del 2027, in coincidenza con la preparazione della nuova stagione.

Resta comunque da attendere una conferma da parte della Lega Serie A. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, il massimo campionato italiano cambierebbe fornitore del pallone ufficiale per la seconda volta nel giro di cinque anni, dopo il passaggio da Nike a Puma nel 2022.

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