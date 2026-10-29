Fiorentina-Atalanta, problemi fisici per La Penna: l’arbitro lascia il campo, al suo posto Marinelli

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
la penna

Cambio della direzione arbitrale nel corso di Fiorentina-Atalanta. Nel primo tempo, infatti, l’arbitro Federico La Penna ha accusato un problema fisico che gli ha impedito di proseguire regolarmente la gara nella ripresa.

Al suo posto subentrerà il quarto ufficiale, Livio Marinelli, che prenderà dunque il controllo dell’incontro per il secondo tempo. Un cambio inatteso nel corso della partita, con la squadra arbitrale costretta a riorganizzarsi per consentire il regolare svolgimento del match.


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