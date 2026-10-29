Serie A: Atalanta avanti 1-0 sulla Fiorentina all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
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Si conclude la prima frazione di gioco del match del turno infrasettimanale di Serie A tra Fiorentina e Atalanta. Nerazzurri che vanno al riposo in vantaggio per 1-0, con la rete che sblocca il risultato che porta la firma di Charles De Ketelare.

Inizia l’incontro e arriva subito una tegola per gli uomini di Sarri, a causa di un problema muscolare per Kristensen che è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Al 5′ la viola ha la prima occasione della gara: Gaetano perde ingenuamente palla sulla trequarti, Pellegrino avanza e dal limite sfiora il palo con il sinistro.


Al 29′ va nuovamente vicina al gol la Fiorentina, con un tiro dal limite di Ndour respinta da Carnesecchi dopo una doppia deviazione. La rete che sblocca che porta in vantaggio l’Atalanta arriva al 41′:  De Ketelaere recupera e apre verso Zalewski, il quale rimette al centro per il belga che di precisione batte De Gea e permette alla Dea di andare al riposo avanti 1-0.

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