Serie A: Roma avanti 2-1 sul Cagliari, Como sotto 1-0 a Torino
Si concludono i primi tempi dei match del turno infrasettimanale di Serie B in programma stasera. Va al riposo in vantaggio per 2-1 la Roma, impegnata nell’incontro casalingo contro il Cagliari. Dopo l’iniziale vantaggio da parte della formazione ospite con il rigore trasformato da Nzola, i giallorossi riesco a ribaltare il risultato con le reti di Lulli e Pisilli.
Vantaggio casalingo anche per il Torino, che conduce 1-0 la gara contro il Como. Iniziano bene l’incontro gli uomini di Fabregas, che al 5′ sbloccano il risultato con la rete di Douvikas: l’arbitro però annulla per posizione irregolare. Al 24′ i granata riescono a portarsi in vantaggio: Fitz-Jim serve con uno splendido assist all’interno dell’area di rigore Che Adams, che lascia partire una conclusione che si spegne all’angolino basso di sinistra alle spalle di Sanchez.