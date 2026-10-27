Serie A: Roma avanti 2-1 sul Cagliari, Como sotto 1-0 a Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Si concludono i primi tempi dei match del turno infrasettimanale di Serie B in programma stasera. Va al riposo in vantaggio per 2-1 la Roma, impegnata nell’incontro casalingo contro il Cagliari. Dopo l’iniziale vantaggio da parte della formazione ospite con il rigore trasformato da Nzola, i giallorossi riesco a ribaltare il risultato con le reti di Lulli e Pisilli.

Vantaggio casalingo anche per il Torino, che conduce 1-0 la gara contro il Como. Iniziano bene l’incontro gli uomini di Fabregas, che al 5′ sbloccano il risultato con la rete di Douvikas: l’arbitro però annulla per posizione irregolare. Al 24′ i granata riescono a portarsi in vantaggio: Fitz-Jim serve con uno splendido assist all’interno dell’area di rigore Che Adams, che lascia partire una conclusione che si spegne all’angolino basso di sinistra alle spalle di Sanchez.


 

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