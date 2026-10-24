Serie A: Napoli avanti 1-0 sulla Roma dopo i primi 45

Al “Maradona, si concludono i primi 45 minuti del match tra Napoli e Roma. Vanno al riposo in vantaggio per 1-0 i partenopei, dopo un primo tempo combattuto e giocato a viso aperto da entrambe le squadre.

Parte bene la formazione di Massimiliano Allegri, che al 13′ ha la prima occasione dell’incontro per sbloccare il risultato: Di Lorenzo crossa rasoterra sul secondo palo, Lang viene anticipato da Ndicka in area piccola, la palla rimpalla su Hojlund e finisce fuori. Al 21′ i giallorossi rispondono con Cristante, che si gira e calcia dal limite col destro, trovando solo l’esterno della rete.





La rete che porta in vantaggio il Napoli arriva al 28′, con uno stupendo gol in rovesciata di Anguissa, con Gollini può solo raccogliere la palla dal fondo della rete. Nel finale di primo tempo la Roma cerca di riportarsi in parità con Hermoso, che prova la conclusione di piatto sinistro e sfiora il palo alla destra di Meret, complice anche una deviazione.