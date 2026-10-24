Serie B, disfatta Catanzaro: al “Ceravolo” l’Ascoli vince per 6-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
Screenshot 2026-10-24 190856

Arriva una sconfitta pesante per il Catanzaro, che al “Ceravolo” esce sconfitto sul risultato di 6-1 in favore dell’Ascoli. Un brutto colpo per gli uomini di Gorgone, che confermano il disastroso inizio di campionato, con appena 4 punti fatti.

Dopo un inizio di gara di studio tra le due squadre, a sbloccare il risultato sono al 18′ i padroni di casa: Di Francesco imbuca per Koffi che ha un gran primo controllo e supera la difesa arrivando davanti a Vitale e battendolo con il destro.


Il vantaggio giallorosso dura però appena 3 minuti, con gli ospiti che riescono subito a riportare il risultato in parità grazie a Gori, che trova l’incornata vincente sugli sviluppi di corner. Il Catanzaro continua a spingere in avanti e al 32′ trova anche il raddoppio: D’Uffizzi serve al limite dell’area Acampora, che lascia partire un sinistro potente che si infila all’incrocio dei pali.

Nel finale di tempo i bianconeri dilagano, firmando due reti in rapida successione: prima con il colpo di testa di Gattoni da pochi passi, poi con Corradini che sigla il gol del poker.

Nella ripresa la musica non cambia, con gli ospiti che al 53′ trovano al quinto gol di serata: Corradini da destra sterza sul mancino e colpisce violentemente la traversa, la palla rimbalza a centro area dove Milanese calcia di potenza piegando le mani a Pigliacelli. Nel finale c’è spazio anche per la rete del definitivo 6-1, con Gori che firma la sua doppietta personale. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA 

Palermo – 19

Mantova – 17

Modena – 16

Ascoli – 15

Pisa – 13

Südtirol – 13

Avellino – 11

Benevento – 11

Padova – 10

Arezzo – 10

Entella – 9

L.R. Vicenza – 9

Verona – 8

Juve Stabia – 8

Cesena – 8

Empoli – 7

Carrarese – 7

Cremonese – 6

Sampdoria – 5

Catanzaro – 4

 

Altre notizie

modesto-pre-samp

Entella-Mantova 0-1, Modesto: «Abbiamo interpretato bene la partita, avanti su questa strada»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
WhatsApp-Image-2026-10-11-at-15.54.52

Catanzaro, UFFICIALE: esonerato Gorgone

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
gorgone-png

Catanzaro, Gorgone verso l’esonero: spuntano Mignani e Sottil

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
pecchia-pre-cremonese-juve-stabia

Cremonese, Pecchia dopo la sconfitta contro la Juve Stabia: «Me ne assumo la responsabilità, non ho trasmesso le energie giuste»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
Screenshot 2026-10-24 182405

Sampdoria, D’Angelo dopo il pareggio contro il Südtirol: «I ragazzi hanno dato tutto. Dispiace per il rigore e l’infortunio di Depaoli»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
NESTA

Avellino, Nesta dopo il ko contro il Padova: «Dobbiamo evitare di prendere gol nei momenti di difficoltà. Abbiamo creato occasioni nitide»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Padova, Calabro dopo la vittoria contro l’Avellino: «Il calcio è anche questo. Loro non avevano perso nemmeno con il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
Altro esonero in Italia

Cremonese, Pecchia dopo il ko con la Juve Stabia: «Non può essere questa la mia Cremo. Mi assumo tutte le responsabilità»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
858672824_10241877149017765_2147139704063730152_n

Serie B, Catanzaro-Ascoli 1-4 all’intervallo: rimonta travolgente degli ospiti. Bianconeri quarti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
galloppa-debutto-senza-pressione-sono-contento-del-lavoro-fatto

Modena, Galloppa dopo il 3-0 al Cesena: «Grande reazione, Belotti un campione di umiltà. A Vicenza per fare una grande partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (64) de giorgio

Juve Stabia, De Giorgio dopo il colpo a Cremona: «Vittoria importante, abbiamo saputo soffrire. Potevamo segnare ancora»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
Screenshot 2026-10-24 172957

Cesena, Diamanti dopo il 3-0 col Modena: «Chiedo scusa ai tifosi. Voglio una reazione feroce, da uomini»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026

Ultimissime

modesto-pre-samp

Entella-Mantova 0-1, Modesto: «Abbiamo interpretato bene la partita, avanti su questa strada»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
WhatsApp-Image-2026-10-11-at-15.54.52

Catanzaro, UFFICIALE: esonerato Gorgone

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
HVacNS9WYAALQat

Serie A, la Roma rimonta il Napoli: al “Maradona” termina 3-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
gorgone-png

Catanzaro, Gorgone verso l’esonero: spuntano Mignani e Sottil

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
palermo padova 2-1 (137) TIFOSI CURVA NORD

Palermo-Carrarese: superata quota 30.000 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026