Serie B, disfatta Catanzaro: al “Ceravolo” l’Ascoli vince per 6-1. La classifica aggiornata

Arriva una sconfitta pesante per il Catanzaro, che al “Ceravolo” esce sconfitto sul risultato di 6-1 in favore dell’Ascoli. Un brutto colpo per gli uomini di Gorgone, che confermano il disastroso inizio di campionato, con appena 4 punti fatti.

Dopo un inizio di gara di studio tra le due squadre, a sbloccare il risultato sono al 18′ i padroni di casa: Di Francesco imbuca per Koffi che ha un gran primo controllo e supera la difesa arrivando davanti a Vitale e battendolo con il destro.





Il vantaggio giallorosso dura però appena 3 minuti, con gli ospiti che riescono subito a riportare il risultato in parità grazie a Gori, che trova l’incornata vincente sugli sviluppi di corner. Il Catanzaro continua a spingere in avanti e al 32′ trova anche il raddoppio: D’Uffizzi serve al limite dell’area Acampora, che lascia partire un sinistro potente che si infila all’incrocio dei pali.

Nel finale di tempo i bianconeri dilagano, firmando due reti in rapida successione: prima con il colpo di testa di Gattoni da pochi passi, poi con Corradini che sigla il gol del poker.

Nella ripresa la musica non cambia, con gli ospiti che al 53′ trovano al quinto gol di serata: Corradini da destra sterza sul mancino e colpisce violentemente la traversa, la palla rimbalza a centro area dove Milanese calcia di potenza piegando le mani a Pigliacelli. Nel finale c’è spazio anche per la rete del definitivo 6-1, con Gori che firma la sua doppietta personale. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Palermo – 19

Mantova – 17

Modena – 16

Ascoli – 15

Pisa – 13

Südtirol – 13

Avellino – 11

Benevento – 11

Padova – 10

Arezzo – 10

Entella – 9

L.R. Vicenza – 9

Verona – 8

Juve Stabia – 8

Cesena – 8

Empoli – 7

Carrarese – 7

Cremonese – 6

Sampdoria – 5

Catanzaro – 4