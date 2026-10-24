Palermo-Carrarese, i convocati di Inzaghi: c’è Bani, out Palumbo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
palermo padova 2-1 (140) INZAGHI

In vista del match di domani tra Palermo e Carrarese, valido per l’8a giornata del campionato di Serie BKT 2026-27, l’allenatore rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 23 convocati per l’incontro. A disposizione Mattia Bani, reduce da un intervento alla mano destra, out invece Antonio Palumbo, alle prese con un sovraccarico muscolare.

Questi i convocati dei rosanero:


1 Perin

3 Augello

6 Gomes

8 Segre

9 Vavassori

10 Ranocchia

11 Gyasi

12 Nespola

13 Bani

14 Fortin

17 Johnsen

20 Pohjanpalo

23 Hernani

24 Estevez

27 Pierozzi

29 Peda

32 Ceccaroni

33 Bozzolan

36 Mazzitelli

84 Cassandro

96 Magnani

99 Gabrielloni

Altre notizie

de angelis primavera

Palermo Primavera, De Angelis dopo la vittoria contro la Salernitana: «Gara a senso unico, ma abbiamo rischiato di perderla. Questa squadra non molla mai»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
primavera palermo 26 27

Palermo Primavera, rimonta da urlo a Salerno: Anghileri e Bertolino ribaltano la Salernitana nel recupero

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
inzaghi conferenza stampa (3)

Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «È arrivato il momento di giocare a San Siro. Questo club e i suoi tifosi meritano stadi importanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
inzaghi conferenza stampa (9)

Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Se non vinciamo, Mantova conta zero. Giochiamo da provinciale, ma sappiamo di essere forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
inzaghi conferenza stampa (10)

Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «È la peggior partita possibile, guai a sottovalutarla. Voglio una squadra col coltello tra i denti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
inzaghi conferenza stampa (11)

Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Bani, deciderò domani. Pierozzi recuperato, Palumbo si è fatto male esultando per il gol di Hernani»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
Screenshot 2026-10-24 100006

Palermo, la compagna di Federico Barba si innamora della città: «Ci troviamo troppo bene, speriamo di restare il più tempo possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
Screenshot 2026-10-24 091138

Il Tirreno: “Pagliuca sfida il Palermo: «Andiamo carichi e vogliosi. Al Barbera serviranno coraggio e agonismo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (51) bani Candellone

Repubblica Palermo: “Inzaghi studia le rotazioni: Bani verso il riposo, Peda scalpita. Estevez ed Hernani pronti per la Carrarese”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (96) tifosi curva nord

Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera domina la Serie B: oltre 31mila spettatori di media. Con la Carrarese si punta al record”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
palermo sampdoria 3-1 (75) estevez

Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi studia il turnover contro la Carrarese: Bani a rischio, Estevez scalpita. Hernani può partire titolare

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
palermo padova 2-1 (67) johnsen vavassori

Giornale di Sicilia: “Palermo macchina da gol, attacco da record: 16 reti in sette partite. Non accadeva dal 1947”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026

Ultimissime

WhatsApp-Image-2026-10-11-at-15.54.52

Catanzaro, UFFICIALE: esonerato Gorgone

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
HVacNS9WYAALQat

Serie A, la Roma rimonta il Napoli: al “Maradona” termina 3-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
gorgone-png

Catanzaro, Gorgone verso l’esonero: spuntano Mignani e Sottil

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
palermo padova 2-1 (137) TIFOSI CURVA NORD

Palermo-Carrarese: superata quota 30.000 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
Screenshot 2026-10-24 192400

Serie C girone A: il Carpi batte l’Alcione Milano, il Cittadella cade a Brescia. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026