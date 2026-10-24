Palermo-Carrarese, i convocati di Inzaghi: c’è Bani, out Palumbo
In vista del match di domani tra Palermo e Carrarese, valido per l’8a giornata del campionato di Serie BKT 2026-27, l’allenatore rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 23 convocati per l’incontro. A disposizione Mattia Bani, reduce da un intervento alla mano destra, out invece Antonio Palumbo, alle prese con un sovraccarico muscolare.
Questi i convocati dei rosanero:
1 Perin
3 Augello
6 Gomes
8 Segre
9 Vavassori
10 Ranocchia
11 Gyasi
12 Nespola
13 Bani
14 Fortin
17 Johnsen
20 Pohjanpalo
23 Hernani
24 Estevez
27 Pierozzi
29 Peda
32 Ceccaroni
33 Bozzolan
36 Mazzitelli
84 Cassandro
96 Magnani
99 Gabrielloni