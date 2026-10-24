Serie C girone A: il Carpi batte l’Alcione Milano, il Cittadella cade a Brescia. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
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Si concludono i match del pomeriggio del girone A del campionato di Serie C. Porta a casa i tre punti il Brescia dell’ex allenatore del Palermo, Eugenio Corini, che batte per 2-1 il Cittadella. Una gara sofferta per le rondinelle, che riescono a trovare la vittoria grazie alle reti di Rizzo Pinna e Silvestri: inutile per gli ospiti il gol del momentaneo pareggio firmato da Silvestri. Successo esterno per il Carpi, che vince per 1-2 in casa dell’Alcione Milano: sbloccano il match i padroni di casa con Rolfini, i biancorossi la ribaltano con la doppietta di Figoli. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA


Cittadella – 27

Brescia – 22

Trento – 20

Treviso – 19

Ospitaletto – 18

Arzignano – 17

Alcione Milano – 15

Pergolettese – 14

Lecco – 13

AlbinoLeffe – 13

Desenzano – 13

Lumezzane – 12

Carpi – 12

Novara – 10

Juventus U23 – 10

Dolomiti Bellunesi – 10

Pro Vercelli – 9

Giana Erminio – 8

Folgore Caratese – 6

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