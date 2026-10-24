Serie C girone A: il Carpi batte l’Alcione Milano, il Cittadella cade a Brescia. La classifica aggiornata
Si concludono i match del pomeriggio del girone A del campionato di Serie C. Porta a casa i tre punti il Brescia dell’ex allenatore del Palermo, Eugenio Corini, che batte per 2-1 il Cittadella. Una gara sofferta per le rondinelle, che riescono a trovare la vittoria grazie alle reti di Rizzo Pinna e Silvestri: inutile per gli ospiti il gol del momentaneo pareggio firmato da Silvestri. Successo esterno per il Carpi, che vince per 1-2 in casa dell’Alcione Milano: sbloccano il match i padroni di casa con Rolfini, i biancorossi la ribaltano con la doppietta di Figoli. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Cittadella – 27
Brescia – 22
Trento – 20
Treviso – 19
Ospitaletto – 18
Arzignano – 17
Alcione Milano – 15
Pergolettese – 14
Lecco – 13
AlbinoLeffe – 13
Desenzano – 13
Lumezzane – 12
Carpi – 12
Novara – 10
Juventus U23 – 10
Dolomiti Bellunesi – 10
Pro Vercelli – 9
Giana Erminio – 8
Folgore Caratese – 6