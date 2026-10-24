Palermo-Carrarese: superata quota 30.000 spettatori
Sono oltre 30.000 i tifosi attesi allo stadio Renzo Barbera per la sfida tra Palermo e Carrarese, match valido per l’8a giornata del campionato di Serie B. Un dato che conferma il grande entusiasmo della piazza rosanero in vista del prossimo impegno della squadra.
A comunicare il superamento della soglia è stato il club rosanero, attraverso i propri canali ufficiali Si preannuncia dunque una cornice di pubblico importante, con i tifosi pronti a sostenere la squadra dagli spalti dello stadio di viale del Fante. L’entusiasmo della tifoseria accompagnerà così la sfida contro la Carrarese, in una giornata in cui il sostegno del pubblico potrà rappresentare una spinta importante per i rosanero.