DAZN ha ufficializzato la propria scelta per la tredicesima giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, individuando in Catanzaro-Avellino la gara che verrà trasmessa gratuitamente. La sfida, in programma lunedì sera allo stadio Nicola Ceravolo, sarà dunque accessibile anche a chi non dispone di un abbonamento alla piattaforma.

L’iniziativa prosegue anche quest’anno sulla scia della passata stagione, quando DAZN aveva già introdotto la possibilità di seguire in chiaro un incontro per ogni turno del campionato cadetto. Per la tredicesima giornata, i riflettori saranno quindi puntati sul confronto tra giallorossi e biancoverdi.