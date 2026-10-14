Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regione, manovra in folle”

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Palermo, nasce Pinkers: il nuovo programma che premia i tifosi rosanero. Come funziona e quali sono i vantaggi

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Soldi nell’orologio a pendolo I video che incastrano Armao”

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Manchester City, Soriano annuncia battaglia: «Ci vorrà molto più tempo»

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Miccoli Legends Game, Miccoli: «Il ricordo più bello è stare con la gente. Inzaghi? Spero ci porti in Serie A»

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Giornale di Sicilia: “Fortin si conferma super. Johnsen ancora assistman, le pagelle di Palermo-Padova”

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Serie B: Sudtirol avanti sul Modena, pari tra Padova e Ascoli dopo i primi 45. I risultati parziali

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Il Mattino: “Avellino, testa al Palermo: Favilli e Simic ai box, il Partenio si prepara al sold out”

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Repubblica: “Palermo capolista. L’ultima volta tremila giorni fa”

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Palermo, Inzaghi: «Joronen, è uscita la spalla. Peda è una garanzia. Con la Juve Stabia sarà un’altra partita»

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Giornale di Sicilia: “Mantova-Palermo, sfida al vertice tra Inzaghi e Modesto. Il maestro delle promozioni contro l’ex rosanero”

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