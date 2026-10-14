Uncategorized Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regione, manovra in folle” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026 Il governo cerca un accordo con l’opposizione per snellire il testo della legge Post navigation Previous: Champions League: il Real Madrid ribalta la Roma nel finale, il PSG cala il poker al Manchester City. I risultati finaliNext: Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, i leader spingono Inzaghi” Altre notizie Uncategorized La Nazione: “Empoli, Saporiti dopo il ko col Palermo: «Ci è mancata la consapevolezza di saper difendere il risultato»” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 12, 2026 Uncategorized Empoli-Palermo 2-4, Inzaghi: «Sembrava una maledizione. Dopo il gol subito ero disperato, ma questa squadra ha carattere» Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026 Uncategorized Palermo, nasce Pinkers: il nuovo programma che premia i tifosi rosanero. Come funziona e quali sono i vantaggi Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026 Uncategorized Prima pagina Repubblica Palermo: “Soldi nell’orologio a pendolo I video che incastrano Armao” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026 Uncategorized Manchester City, Soriano annuncia battaglia: «Ci vorrà molto più tempo» Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026 Uncategorized Miccoli Legends Game, Miccoli: «Il ricordo più bello è stare con la gente. Inzaghi? Spero ci porti in Serie A» Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026 Uncategorized Giornale di Sicilia: “Fortin si conferma super. Johnsen ancora assistman, le pagelle di Palermo-Padova” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026 Uncategorized Serie B: Sudtirol avanti sul Modena, pari tra Padova e Ascoli dopo i primi 45. I risultati parziali Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026 Uncategorized Il Mattino: “Avellino, testa al Palermo: Favilli e Simic ai box, il Partenio si prepara al sold out” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026 Uncategorized Repubblica: “Palermo capolista. L’ultima volta tremila giorni fa” Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026 Uncategorized Palermo, Inzaghi: «Joronen, è uscita la spalla. Peda è una garanzia. Con la Juve Stabia sarà un’altra partita» Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026 Uncategorized Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi promuove i rosa: «Personalità contro la Juve, ora testa al Lecce»” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026