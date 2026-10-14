Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, i leader spingono Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026
Screenshot 2026-10-15 064116

Sabato a Mantova Pippo si aggrappa ai senatori

Altre notizie

Screenshot 2026-10-14 093734

Prima pagina Tuttosport: Juve: “Balogun o Sorloth”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Screenshot 2026-10-14 062435

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, l’arma di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Screenshot 2026-10-14 084903

Prima pagina Repubblica Palermo: Schifani avanti ma niente bis Tajani: “Serve il cambiamento”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Screenshot 2026-10-14 080448

Prima pagina Giornale di Sicilia: “«I soldi nel pendolo? Prestiti»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Screenshot 2026-10-14 070130

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter a Zero”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Screenshot 2026-10-13 073326

Prima pagina Tuttosport: “Inter e Napoli c’è lo zero da cancellare”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Screenshot 2026-10-13 055601

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Palumbo cresce ancora”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Screenshot 2026-10-13 092243

Prima pagina Repubblica Palermo: “Regione, ore decisive per Schifani”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Screenshot 2026-10-13 083154

Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’imprenditore: «Non conosco Armao»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Screenshot 2026-10-13 070022

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ora si fa sul serio”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Screenshot 2026-10-12 060348

Prima pagina Corriere dello Sport: “Dominio Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 12, 2026
Screenshot 2026-10-12 083623

Prima pagina Tuttosport: “Juve, 22 tiri per un Kolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 12, 2026

Ultimissime

mantova stadio martelli

Gazzetta dello Sport: “Mantova-Palermo, Martelli tutto esaurito: attesi 11.200 spettatori. Record di affluenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Giornale di Sicilia: “Mantova-Palermo, sfida al vertice tra Inzaghi e Modesto. Il maestro delle promozioni contro l’ex rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026
palermo sampdoria 3-1 (54) bani

Giornale di Sicilia: “C’è il pericolo Ruocco. Bani e soci pronti a fermarlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026
palermo padova 2-1 (18) gabrielloni

Giornale di Sicilia: “Palermo, bagno di folla alla Rinascente per i quattro rosanero. Gabrielloni a rischio per Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026
palermo mantova logo coppa italia (69) magnani d'angelo

Corriere dello Sport: “Palermo, Barba e Magnani verso il forfait a Mantova. Torna il ballottaggio Fortin-Perin”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026