Il Padova è pronto a voltare pagina dopo l’esonero di Antonio Calabro, arrivato in seguito alla sconfitta contro il Modena. La società biancoscudata è al lavoro per individuare il nuovo allenatore a cui affidare la guida della prima squadra.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il grande favorito per la panchina del Padova è Moreno Longo, ex allenatore di Bari e Como. La scelta della dirigenza biancoscudata dovrebbe ricadere proprio sul tecnico piemontese, chiamato, in caso di accordo, a rilanciare una squadra reduce da due sconfitte consecutive e senza vittorie da cinque giornate. Il Padova occupa attualmente il quattordicesimo posto in classifica con 16 punti. Si attendono sviluppi sul fronte della panchina.