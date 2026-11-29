Modena-Padova 3-0: gli highlights del match
Netta vittoria del Modena, che davanti al proprio pubblico supera il Padova con un convincente 3-0 e conquista tre punti importanti. Una gara indirizzata già nella prima frazione di gioco, quando Olzer trova la rete del vantaggio e sblocca il risultato, portando avanti i padroni di casa.
Nella ripresa il Modena chiude definitivamente i conti grazie alla doppietta di Montevago, protagonista con due reti che fissano il punteggio sul definitivo 3-0. Una prestazione convincente da parte degli emiliani, mentre per il Padova arriva una sconfitta pesante, che alimenta le riflessioni sul momento della squadra e sul futuro della panchina biancoscudata. Di seguito gli highlights del match: