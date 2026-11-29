Serie B, Padova in silenzio stampa: Calabro rischia l’esonero, Sottil tra i candidati
Momento delicato in casa Padova dopo la pesante sconfitta rimediata sul campo del Modena. Il secondo ko consecutivo dei biancoscudati mette nuovamente in discussione la posizione dell’allenatore Antonio Calabro, con la dirigenza impegnata in una serie di valutazioni sul futuro della panchina.
Come riportato da Trivenetogoal.it, la società ha deciso di entrare in silenzio stampa, impedendo a tutti i propri tesserati di rilasciare dichiarazioni al termine della sfida contro i gialloblù.
Calabro a rischio esonero
La posizione del tecnico appare particolarmente delicata. Sono in corso confronti all’interno della società biancoscudata e l’ipotesi di un cambio alla guida tecnica si fa sempre più concreta.
Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it, la dirigenza del Padova starebbe già valutando diverse alternative in caso di esonero di Calabro.
Sottil tra i candidati, Ballardini presente in tribuna
Tra i possibili sostituti figura Andrea Sottil, mentre la società sta prendendo in considerazione anche altre soluzioni tra gli allenatori attualmente disponibili.
Da segnalare, inoltre, la presenza in tribuna a Modena di Davide Ballardini, ex allenatore del Palermo. Al momento, tuttavia, non risultano conferme circa un suo eventuale coinvolgimento nelle valutazioni della dirigenza biancoscudata.
Le prossime ore potrebbero risultare decisive per il futuro della panchina del Padova.