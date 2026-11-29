Il Palermo protagonista anche su Rai 1. Nel corso della puntata di Domenica In di domenica 29 novembre, condotta da Mara Venier, Salvo Ficarra e Valentino Picone hanno ricevuto una sorpresa speciale da Filippo Inzaghi, allenatore della formazione rosanero.

Il duo comico siciliano, ospite della trasmissione per presentare il nuovo film “La notte delle fragole”, ha raccontato la propria passione per il Palermo, tra battute, riferimenti all’inno rosanero e un videomessaggio del tecnico della capolista di Serie B.

Palermo, il videomessaggio di Inzaghi a Ficarra e Picone

L’allenatore rosanero ha salutato Mara Venier e rivolto un invito speciale ai due attori, grandi tifosi del Palermo.





«Zia Mara, buongiorno. Intanto sono molto onorato di poter parlare con te. Anzi, spero che mi inviterai presto alla tua trasmissione, che quando di domenica non giochiamo seguo spesso. Poi so che oggi hai due amici speciali per noi del Palermo, Salvo e Valentino. Anzi, guardate, il 7 e l’8 li ho occupati, ma per voi, insomma, potrei fare uno strappo alla regola. Vi aspetto presto a trovarci allo stadio e vi faccio un grande in bocca al lupo per il vostro film. Anzi, spero che mi invitiate a vederlo. Ciao, ciao».

Ficarra e Picone: «Se serve una mano per andare in Serie A, siamo pronti»

Non si è fatta attendere la risposta del duo comico, che ha raccolto con ironia l’invito dell’allenatore rosanero.

«Grazie mister, grazie. Però volevo dire al mister che noi siamo a disposizione. Se serve una mano per andare in Serie A, noi siamo pronti a entrare in campo quando vuole».

Un simpatico siparietto proseguito con la consegna delle maglie ufficiali del Palermo ai due attori. Una casacca rosanero è stata regalata anche a Mara Venier, che ha ringraziato Inzaghi per la sorpresa.

«Potremmo uscire tutti e tre insieme con la maglietta così», ha scherzato la conduttrice.

L’inno del Palermo e la passione per i colori rosanero

Nel corso dell’intervista si è parlato anche dell’inno del Palermo e del contributo alla sua realizzazione.

«L’inno lo ha scritto Lello Analfino, quindi è suo. Io ho messo una parola, non è che per questo sono autore. Avrò usato un aggettivo, ma con parsimonia».

Spazio anche al fascino internazionale della maglia rosanero, diventata negli anni un simbolo riconoscibile anche nel mondo dello spettacolo.

«È una maglietta che ha conquistato tantissimi attori e personaggi di Hollywood, di tutto il mondo».

Il Palermo conquista così anche il salotto televisivo di Domenica In, all’indomani del successo per 3-0 contro il Benevento. Tra la marcia della squadra di Inzaghi in vetta alla Serie B e il sostegno di due tifosi d’eccezione come Ficarra e Picone, il sogno della promozione trova spazio anche sulla televisione nazionale.