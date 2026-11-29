Battuta d’arresto per il Palermo Women nella settima giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile. La formazione allenata da Emanuele Chiappara è stata sconfitta per 0-2 dalla Roma Calcio Femminile.

A decidere l’incontro sono state le reti di Verrino, che ha portato in vantaggio le giallorosse al 17′, e Dal Lago, autrice del definitivo raddoppio al 58′.

Si interrompe così la striscia di quattro vittorie consecutive delle rosanero, che non riescono a dare continuità ai recenti risultati positivi.





Palermo Women-Roma Calcio Femminile 0-2: il tabellino

Marcatori: 17′ Verrino, 58′ Dal Lago.

PALERMO WOMEN: 77 Biundo, 6 Gippetto, 9 Dragotto, 10 Cancilla, 11 Licari, 16 Viscuso, 25 Di Salvo, 30 Caravello, 31 Priolo (C), 74 Incontrera, 76 Falzone.

A disposizione: 1 Sorce, 3 La Mantia, 4 Leto, 8 Massaro, 13 Cracchiolo, 19 Chirillo, 22 Palermo, 23 Cangelosi, 73 Bruno.

Allenatore: Emanuele Chiappara.

ROMA CALCIO FEMMINILE: 1 Dilettuso, 2 Foti, 3 Sclavo, 4 Capitta, 5 Berarducci, 6 Mileto, 7 Farnesi (C), 8 Mancini, 9 Dal Lago, 10 Grossi, 11 Verrino.

A disposizione: 12 Turchi, 13 Lo Bartolo, 14 Conti, 15 Centini, 16 Grosso, 17 Drigo, 18 Cannavale, 19 Gallo, 20 Falvella.

Allenatore: Lascaro.

Arbitro: Beltempo (Palermo).

Assistenti: Antoci (Palermo) e Lauria (Palermo).