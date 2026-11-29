Il Benevento si arrende alla legge del Renzo Barbera. Il Palermo conquista la settima vittoria casalinga in altrettante partite dell’attuale campionato, imponendosi per 3-0 grazie alle reti di Johnsen, Pohjanpalo e Vavassori. Come sottolinea Il Mattino di Benevento, per fermare la capolista sarebbe servita una prestazione straordinaria degli uomini di Antonio Floro Flores, accompagnata da una serata negativa dei rosanero.

La squadra di Inzaghi ha invece imposto il proprio ritmo sin dalle battute iniziali, sfruttando le difficoltà difensive dei sanniti e chiudendo la partita già nella prima frazione. Il Benevento ha pagato anche la scarsa concretezza offensiva, soprattutto in occasione della chance fallita da Tumminello poco prima della rete del definitivo 3-0.

Benevento, terza sconfitta consecutiva in trasferta

Come evidenzia Il Mattino di Benevento, quello maturato al Barbera rappresenta il terzo ko esterno consecutivo dei giallorossi, dopo le sconfitte contro Sampdoria e Cremonese.





Un rendimento lontano dal Sannio che preoccupa in vista dei prossimi impegni di dicembre, quando il Benevento dovrà affrontare in trasferta Juve Stabia, Mantova e Virtus Entella.

Al cospetto della capolista sono emerse nuovamente alcune fragilità difensive, accompagnate dalla mancanza di incisività negli ultimi metri.

Floro Flores: «Il Palermo è una corazzata»

Nel dopopartita Antonio Floro Flores ha analizzato la sconfitta, soffermandosi soprattutto sull’atteggiamento mostrato dai propri giocatori nella prima frazione.

«Abbiamo giocato contro uno squadrone, al quale abbiamo regalato un tempo e questo ha reso tutto più difficile. Bisogna lavorare sull’atteggiamento visto nella prima frazione, questo è accaduto sia a Cremona che a Genova. Qualche problema c’è sotto questo punto di vista. Sono arrabbiato perché contro una squadra forte serve un atteggiamento diverso: ho visto troppa superficialità e troppa presunzione, questo non lo accetto. Prendiamo gol su nostre ingenuità, non è una questione di casa o fuori. Il nostro percorso è questo, dobbiamo crescere tanto e velocemente perché il campionato è lungo. Dobbiamo andare dritti verso l’obiettivo della salvezza, senza regalare punti. Il Palermo è una corazzata e non dovevamo scendere in campo con superficialità. Sono deluso per questo motivo. Cercheremo di correggere i nostri errori. Abbiamo tanti calciatori che devono crescere e stiamo lavorando per questo».

Il tecnico ha spiegato anche le scelte di formazione, dalla conferma di Tumminello all’esclusione iniziale di Kouan:

«Era affaticato a un polpaccio e andava gestito perché tra una settimana ho altre tre partite da giocare. Tumminello meritava la continuità. Dove posso inserire forze fresche, lo faccio. Ho una rosa da gestire nel migliore dei modi. Dalle Mura ha sentito tirare e quindi ho dovuto cambiarlo».

Infine, uno sguardo al prossimo derby contro la Juve Stabia:

«A Castellammare sarà una partita importante, contro una squadra che ha bisogno di punti come noi. Ci andremo a giocare la partita, come facciamo sempre».

Scognamillo: «C’è anche il merito del Palermo, non a caso è primo»

Come riportato da Il Mattino di Benevento, dopo la sconfitta del Barbera è intervenuto anche il vicecapitano Stefano Scognamillo, protagonista della sfortunata deviazione sulla conclusione di Pohjanpalo in occasione del raddoppio rosanero.

«Abbiamo consegnato a loro il primo tempo, però c’è anche il merito del Palermo che, non a caso, è primo. Nella ripresa abbiamo reagito da squadra, siamo stati bravi perché abbiamo avuto delle occasioni. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, analizzando gli errori da non commettere più».

Il difensore si è soffermato anche sulle difficoltà della retroguardia giallorossa:

«Quando si prende gol è facile dare la colpa ai difensori. Il nostro modo di giocare può portare a delle situazioni difficili per la retroguardia. Il primo gol di Johnsen è stato un grande gol, mentre il secondo ricorda molto quelli presi a Genova. Su una palla persa in uscita, ci siamo trovati aperti e poi una deviazione e la palla è andata in porta. Sono episodi che, in questo momento, ci stanno andando contro. Ora pensiamo a lavorare, vogliamo riscattarci e andare a Castellammare per vincere. Questa è la medicina migliore dopo una sconfitta».

Il Palermo domina, l’attacco del Benevento torna a incepparsi

Dai cinque gol rifilati all’Empoli all’incapacità di trovare la via della rete contro il Palermo. Il Benevento ha sofferto la pressione della squadra di Inzaghi, senza riuscire a sfruttare le poche opportunità concesse dalla retroguardia siciliana.

Tumminello ha dovuto fare i conti con la solidità di Peda e Magnani, mentre Okereke e Cherubini non sono riusciti a garantire la necessaria incisività sulle corsie offensive. Neppure gli ingressi di Salvemini e Verdi hanno modificato l’inerzia dell’incontro.

Nell’analisi conclusiva de Il Mattino di Benevento emerge anche un dato significativo: nonostante la presenza contemporanea di quattro attaccanti nel finale, i sanniti hanno chiuso la partita con appena due conclusioni nello specchio della porta.

Con cinque reti realizzate lontano da casa, il Benevento condivide con la Carrarese il peggior attacco esterno del campionato. Un problema da risolvere rapidamente, mentre il Palermo continua la propria marcia in vetta alla classifica.