Il Palermo supera il Benevento per 3-0 al Renzo Barbera e consolida il primato in classifica. Nelle pagelle pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, Dennis Johnsen è il migliore in campo con un 7,5. Il norvegese raggiunge la doppia cifra in campionato e sfiora anche la doppietta personale, colpendo un palo.

Valutazioni positive anche per Peda, Ranocchia e Pohjanpalo, tutti premiati con un 7 dalla Gazzetta dello Sport. Stesso voto per Filippo Inzaghi, mentre nessun calciatore rosanero scende sotto la sufficienza.

Palermo-Benevento, le pagelle della Gazzetta dello Sport

Perin 6,5

Cassandro 6,5

Magnani 6,5

Ceccaroni 6 (dal 20′ st)

Peda 7

Augello 6,5

Segre 6,5

Ranocchia 7

Gomes 6,5

Hernani 6 (dal 27′ st)

Vavassori 6,5

Bertolino S.V. (dal 43′ st)

Pohjanpalo 7

Gabrielloni 6 (dal 21′ st)

Johnsen 7,5

Gyasi 6 (dal 27′ st)

Allenatore: Filippo Inzaghi 7





Benevento, le pagelle

Numerose insufficienze tra le fila della formazione campana. Nelle valutazioni della Gazzetta dello Sport, Cherubini è l’unico titolare del Benevento a raggiungere la sufficienza.

Vannucchi 5,5

Romano 5

Scognamillo 5

Dalle Mura 5

Saio 6 (dal 42′ pt)

Sernicola 5

Beruatto 6 (dal 1′ st)

Maita 5,5

Prisco 5

Kouan 5 (dal 1′ st)

Siatounis 5

Verdi 5 (dal 28′ st)

Cherubini 6

Tumminello 5

Salvemini 5,5 (dal 16′ st)

Okereke 5

Allenatore: Antonio Floro Flores 5

Il migliore in campo: Dennis Johnsen

La Gazzetta dello Sport incorona Dennis Johnsen come migliore in campo, accompagnando il 7,5 con il seguente giudizio:

JOHNSEN 7,5 – Sblocca il risultato con la decima rete in campionato e prende anche un palo.