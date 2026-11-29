Gazzetta dello Sport: “Super Johnsen. Le pagelle di Palermo-Benevento”
Il Palermo supera il Benevento per 3-0 al Renzo Barbera e consolida il primato in classifica. Nelle pagelle pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, Dennis Johnsen è il migliore in campo con un 7,5. Il norvegese raggiunge la doppia cifra in campionato e sfiora anche la doppietta personale, colpendo un palo.
Valutazioni positive anche per Peda, Ranocchia e Pohjanpalo, tutti premiati con un 7 dalla Gazzetta dello Sport. Stesso voto per Filippo Inzaghi, mentre nessun calciatore rosanero scende sotto la sufficienza.
Palermo-Benevento, le pagelle della Gazzetta dello Sport
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Perin 6,5
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Cassandro 6,5
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Magnani 6,5
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Ceccaroni 6 (dal 20′ st)
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Peda 7
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Augello 6,5
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Segre 6,5
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Ranocchia 7
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Gomes 6,5
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Hernani 6 (dal 27′ st)
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Vavassori 6,5
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Bertolino S.V. (dal 43′ st)
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Pohjanpalo 7
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Gabrielloni 6 (dal 21′ st)
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Johnsen 7,5
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Gyasi 6 (dal 27′ st)
Allenatore: Filippo Inzaghi 7
Benevento, le pagelle
Numerose insufficienze tra le fila della formazione campana. Nelle valutazioni della Gazzetta dello Sport, Cherubini è l’unico titolare del Benevento a raggiungere la sufficienza.
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Vannucchi 5,5
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Romano 5
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Scognamillo 5
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Dalle Mura 5
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Saio 6 (dal 42′ pt)
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Sernicola 5
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Beruatto 6 (dal 1′ st)
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Maita 5,5
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Prisco 5
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Kouan 5 (dal 1′ st)
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Siatounis 5
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Verdi 5 (dal 28′ st)
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Cherubini 6
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Tumminello 5
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Salvemini 5,5 (dal 16′ st)
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Okereke 5
Allenatore: Antonio Floro Flores 5
Il migliore in campo: Dennis Johnsen
La Gazzetta dello Sport incorona Dennis Johnsen come migliore in campo, accompagnando il 7,5 con il seguente giudizio:
JOHNSEN 7,5 – Sblocca il risultato con la decima rete in campionato e prende anche un palo.