Palermo-Benevento 3-0, un’altra notte magica al Barbera: rivivi le emozioni del match (FOTOGALLERY)
Un’altra serata da incorniciare per il Palermo e i suoi tifosi. I rosanero di Filippo Inzaghi travolgono il Benevento per 3-0, conquistando la settima vittoria casalinga su sette in campionato e consolidando il primato in classifica a quota 33 punti.
Johnsen, Pohjanpalo e Vavassori firmano il successo della capolista, regalando spettacolo al pubblico del Renzo Barbera. Nonostante la pioggia battente, il popolo rosanero ha risposto ancora una volta presente, con 28.578 titoli d’accesso emessi.
Dalle emozioni del prepartita alle giocate dei protagonisti in campo, fino alla festa per l’ennesima vittoria casalinga: riviviamo la serata del Barbera attraverso gli scatti della nostra fotogallery.
Di seguito le immagini di Palermo-Benevento.