Palermo-Benevento 3-0: rivivi la magia del Barbera, gli highlights del match (VIDEO)
Il Palermo continua a volare. La squadra di Filippo Inzaghi travolge il Benevento per 3-0 al Renzo Barbera, conquista la settima vittoria casalinga su sette in campionato e consolida il primato in classifica a quota 33 punti.
A decidere la sfida è ancora una volta il tridente delle meraviglie: Johnsen sblocca il risultato al 10′ con uno splendido destro a giro, Pohjanpalo raddoppia al 28′ e Vavassori cala il tris al 40′.
Una serata da incorniciare per i rosanero, che adesso si preparano alla trasferta di Verona, in programma domenica 6 dicembre alle ore 17:15.
Di seguito gli highlights di Palermo-Benevento, con i gol e le azioni salienti della partita.