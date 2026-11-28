Palermo-Benevento, il Barbera si allaga ancora: le immagini dalla tribuna. E il progetto del nuovo stadio diventa sempre più necessario (VIDEO)
Ancora una volta basta la pioggia per mettere in evidenza le criticità dello stadio Renzo Barbera. Nel prepartita di Palermo-Benevento, sfida valida per la 14ª giornata del campionato di Serie B, le abbondanti precipitazioni che si stanno abbattendo sul capoluogo siciliano hanno provocato allagamenti all’interno dell’impianto di viale del Fante.
Le immagini raccolte dalla nostra redazione direttamente dalla tribuna documentano una situazione che, purtroppo, si ripresenta puntualmente in occasione delle precipitazioni più intense, causando disagi ai presenti.
Una problematica che riporta inevitabilmente d’attualità il tema del futuro del Renzo Barbera. Il Palermo, attraverso il City Football Group, ha in progetto un intervento di ammodernamento dello stadio, con l’obiettivo di dotare la città di un impianto moderno, funzionale e all’altezza delle ambizioni societarie.
Quanto accaduto anche in occasione della sfida contro il Benevento rappresenta l’ennesima testimonianza della necessità di intervenire sulle condizioni strutturali dell’impianto. Una tifoseria che continua a rispondere presente, anche in condizioni meteorologiche avverse, merita uno stadio in grado di garantire comfort e servizi adeguati.
Di seguito le immagini raccolte dalla nostra redazione dalla tribuna del Renzo Barbera.
Visualizza questo post su Instagram