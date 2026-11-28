Dopo il riscatto contro il Südtirol, il Palermo punta a chiudere il doppio turno casalingo con un altro successo. Questa sera al Renzo Barbera arriverà il Benevento, distante undici punti in classifica dai rosanero, ma reduce dal convincente 5-0 rifilato all’Empoli.

Come evidenzia Luigi Butera sulle colonne di Tuttosport, la capolista può contare su un rendimento casalingo straordinario: 18 vittorie e un pareggio nelle ultime 19 partite interne di campionato, con nove successi consecutivi. La recente sconfitta di Catanzaro, tuttavia, impone di non sottovalutare alcun avversario.

Inzaghi ritrova il Benevento dei record

Dopo aver affrontato il Pisa, Filippo Inzaghi ritrova un’altra società con cui ha scritto pagine importanti della propria carriera da allenatore.





«Per me è sempre una partita particolare. Nei due anni lì abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ce ne siamo resi conto successivamente. Ho un ricordo bellissimo della città, dei tifosi e del presidente Vigorito, con il quale continuo a sentirmi costantemente. Un anno fa ho tifato per loro, adesso saranno avversari, ma solo per questa partita. Di sicuro ci aspetta una gara insidiosa, il Benevento gioca bene e ha anche raccolto meno punti di quanto meritasse».

Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, il Palermo può fare affidamento su un attacco da record, capace di realizzare 30 reti in tredici giornate, delle quali 17 firmate dalla coppia Johnsen-Vavassori.

I rosanero vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare il vantaggio sul Modena, distante tre punti, e provare ad allungare ulteriormente su Avellino e Mantova, entrambe a otto lunghezze.

Il paragone con il Benevento della promozione

Inzaghi preferisce non soffermarsi troppo sulle analogie tra il Palermo attuale e la formazione sannita protagonista della storica promozione del 2020.

«Similitudini con il campionato vinto a Benevento? Non m’interessano, anche perché lì centrammo una serie di record inavvicinabili. Puntiamo sempre a migliorarci, sarebbe bello avvicinarsi a quello che si è fatto lì, ma quello che m’interessa è raggiungere il nostro obiettivo».

Emergenza infortuni, Gomes e Magnani dal primo minuto

Nell’analisi firmata da Luigi Butera su Tuttosport, particolare attenzione viene riservata all’emergenza infortuni che continua a condizionare le scelte del tecnico rosanero. Inzaghi dispone soltanto di 16 calciatori di movimento e potrebbe modificare l’assetto tattico, passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3.

«Degli infortunati non abbiamo recuperato nessuno. Palumbo spingeva per venire in panchina, ma non si è ancora allenato con noi. Ci sarà per la prossima. Strefezza può fare venti minuti, era piuttosto affaticato dopo lo spezzone di martedì, in più va gestito. Mazzitelli verrà ancora in panchina, sfrutteremo il regolamento. Siamo sedici, dieci giocano e cinque entrano, ma sono sicuro che faremo una grande partita. Fra i titolari ci saranno Gomes e Magnani».

L’eventuale impiego di Mazzitelli, attualmente fuori dalla lista Over, comporterebbe una sanzione economica per la società rosanero.

Schimmenti e Tumminello ritrovano Palermo

Quella del Barbera sarà una serata particolare anche per Emanuele Schimmenti e Marco Tumminello, entrambi con un passato nel settore giovanile rosanero.

Come conclude Luigi Butera su Tuttosport, i due attaccanti del Benevento potranno contare sul sostegno di familiari e amici presenti sugli spalti, ma farsi sentire non sarà semplice.

Sono attesi quasi 30 mila spettatori, pronti a trasformare ancora una volta il Renzo Barbera in una bolgia e a trascinare il Palermo verso un altro successo.