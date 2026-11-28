Il Palermo si prepara ad affrontare il Benevento questa sera alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera, nella sfida valida per la 14ª giornata del campionato di Serie B. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi al 4-3-3, apportando due modifiche alla formazione schierata contro il Südtirol.

Palermo, confermato il tridente offensivo

Davanti a Perin, la linea difensiva sarà composta da Cassandro, Peda, Magnani e Augello. A centrocampo spazio a Ranocchia, affiancato da Segre e Gomes.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, non dovrebbero esserci novità nel reparto offensivo, con Vavassori e Johnsen ai lati di Pohjanpalo. Hernani partirà dalla panchina, dove figurerà anche Mazzitelli.





Benevento, Sernicola titolare e Salvemini al centro dell’attacco

Anche Antonio Floro Flores dovrebbe schierare la propria squadra con il 4-3-3. Secondo la Gazzetta dello Sport, Sernicola è favorito su Beruatto sulla corsia sinistra, mentre a centrocampo agiranno Kouan, Maita e Siatounis.

In attacco spazio a Salvemini, supportato da Cherubini e Okereke.

Palermo-Benevento, le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport.

PALERMO (4-3-3): Perin; Cassandro, Peda, Magnani, Augello; Segre, Ranocchia, Gomes; Vavassori, Pohjanpalo, Johnsen.

A disposizione: Fortin, Nespola, Ceccaroni, Bertolino, Mazzitelli, Hernani, Gyasi, Strefezza, Gabrielloni.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Dalle Mura, Sernicola; Kouan, Maita, Siatounis; Cherubini, Salvemini, Okereke.

A disposizione: Esposito, Caldirola, Beruatto, Saio, Mannini, Simonetti, Lamesta, Schimmenti, Tumminello, Prisco, Mignani, Verdi.

Allenatore: Antonio Floro Flores.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Maita, Scognamillo.

Palermo-Benevento, arbitro e diretta TV

Stadio: Renzo Barbera.

Orario: 19.30.

Arbitro: Crezzini.

Assistenti: M. Rossi e Gentile.

Quarto ufficiale: Allegretta.

VAR: Volpi.

AVAR: Sozza.

Diretta TV: DAZN e LaB Channel.

Prezzi biglietti: da 23 a 115 euro.