Il passato vincente di Filippo Inzaghi torna sulla strada del Palermo. Dopo l’incrocio con il Pisa, culminato in uno spettacolare 3-3, il tecnico rosanero ritrova il Benevento, società con cui nella stagione 2019/20 ha scritto una delle pagine più importanti della storia della Serie B.

Come racconta Pietro Scognamiglio sulle colonne della Gazzetta dello Sport, quella formazione conquistò la promozione in Serie A con sette giornate di anticipo, nonostante la lunga interruzione del campionato dovuta alla pandemia, chiudendo la stagione con 86 punti e 26 vittorie.

Una cavalcata che ha creato un legame indissolubile tra Inzaghi e la società del presidente Vigorito.





«Sento spesso il presidente e l’anno scorso ho tifato per loro. Devo fare i complimenti a Floro Flores, se la giocano bene con tutti, un po’ come l’Ascoli».

Di quel Benevento è rimasto soltanto Caldirola, che questa sera dovrebbe partire dalla panchina.

Palermo, partenza migliore del Benevento dei record

Il confronto tra le due squadre offre numeri particolarmente significativi. Come evidenzia Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, dopo tredici giornate l’attuale Palermo ha conquistato 30 punti, due in più rispetto ai 28 ottenuti dal Benevento di Inzaghi nella stagione 2019/20.

Per i rosanero si tratta della migliore partenza della propria storia in Serie B. Il tecnico, tuttavia, preferisce concentrarsi sul presente piuttosto che sulle proiezioni, con l’obiettivo di dare continuità al convincente successo contro il Südtirol e allungare ulteriormente sulle inseguitrici.

A sostenere la capolista ci sarà ancora una volta il fattore Barbera, dove il Palermo ha conquistato 18 vittorie e un pareggio nelle ultime 19 partite di campionato, secondo il dato riportato dal quotidiano.

Johnsen e Vavassori trascinano la capolista

Il momento particolarmente positivo del reparto offensivo rappresenta una delle principali certezze del Palermo. Pohjanpalo ha ritrovato la via del gol, mentre Vavassori e Johnsen continuano a incidere con continuità.

Nell’analisi firmata da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, spiccano soprattutto i numeri dell’attaccante norvegese, già protagonista di 15 partecipazioni al gol in campionato, grazie a nove reti e sei assist.

Johnsen ha così eguagliato il bottino complessivo raggiunto nelle 44 partite disputate nelle precedenti due stagioni.

«Johnsen deve solo convincersi che sta facendo cose che per lui dovrebbero rientrare nella normalità», ha sottolineato Inzaghi.

Resta, tuttavia, l’emergenza infortuni. Il tecnico rosanero porterà nuovamente Mazzitelli in panchina, nonostante il centrocampista sia fuori dalla lista Over, mentre Magnani e Gomes saranno schierati dal primo minuto.

Benevento, attenzione agli inserimenti di Siatounis

Situazione differente per Antonio Floro Flores, che può contare su maggiori alternative dopo il netto successo per 5-0 contro l’Empoli.

Come sottolinea Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, tra i principali pericoli per il Palermo figura Siatounis, destinato a ritrovare una maglia da titolare.

Con cinque reti all’attivo, il greco è il centrocampista più prolifico della Serie B. La sua percentuale realizzativa del 31% è inferiore soltanto a quelle di Shpendi (38%) e Belotti (33%) tra i calciatori che hanno segnato almeno cinque gol.

Per la capacità di inserirsi e attaccare l’area avversaria, il quotidiano lo paragona a Frattesi, individuandolo come una delle principali armi offensive della formazione sannita.