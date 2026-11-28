Il 28 novembre 2010 è una data che riporta alla memoria una delle serate più belle del Palermo in Serie A. Esattamente sedici anni fa, la squadra allenata da Delio Rossi superava per 3-1 la Roma di Claudio Ranieri, regalando una prestazione memorabile al pubblico del Renzo Barbera.

Come ricordato da Simone Pieretti, quella sfida rappresentava uno scontro diretto in chiave europea. Il Palermo di Maurizio Zamparini, costruito con il contributo di Walter Sabatini, poteva contare su un organico ricco di talento e ambizioni.

Miccoli apre le danze, Sirigu protegge il vantaggio

La Roma parte forte, impegnando Sirigu con le conclusioni di Riise e Menez. Il Palermo, però, colpisce al primo vero affondo: Ilicic si inserisce sulla sinistra e serve Fabrizio Miccoli, che controlla il pallone e batte Julio Sergio con un preciso mancino sul primo palo.





I giallorossi provano a reagire, ma la formazione di Delio Rossi riesce a difendersi con ordine, chiudendo la prima frazione in vantaggio.

Ilicic e Nocerino fanno esplodere il Barbera

Nella ripresa il Palermo sfrutta gli spazi concessi dalla Roma. Pastore sfiora il raddoppio, mentre Miccoli continua a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Al 61′ arriva il secondo gol rosanero: il capitano si libera degli avversari e serve Balzaretti, il cui cross trova Ilicic pronto a battere Julio Sergio da distanza ravvicinata.

Passano appena quattro minuti e il Palermo cala il tris. Bovo recupera il pallone e avvia l’azione di contropiede finalizzata da Antonio Nocerino, facendo esplodere il Renzo Barbera.

Soltanto nel recupero Francesco Totti realizza la rete della bandiera per la Roma.

Il Palermo aggancia l’Inter al quinto posto

Il successo permette alla squadra di Delio Rossi di raggiungere quota 23 punti e agganciare l’Inter al quinto posto in classifica.

Una vittoria che certifica le ambizioni europee di un Palermo capace di esprimere un calcio spettacolare, trascinato dal talento di Miccoli, Pastore e Ilicic.

Sedici anni dopo, quella serata rimane uno dei ricordi più belli dell’epoca d’oro rosanero in Serie A.

Palermo-Roma 3-1, il tabellino del 28 novembre 2010

PALERMO (4-3-2-1): Sirigu; Cassani, Muñoz (46′ Goian), Bovo, Balzaretti; Migliaccio, Nocerino, Bacinovic; Pastore (90′ Liverani), Ilicic; Miccoli (72′ Maccarone).

A disposizione: Benussi, Garcia, Kasami, Pinilla.

Allenatore: Delio Rossi.

ROMA (4-3-1-2): Julio Sergio; Cassetti, Mexes, Juan, Riise; De Rossi, Pizarro (61′ Baptista), Simplicio; Menez (69′ Cicinho); Totti, Borriello.

A disposizione: Lobont, Burdisso, Castellini, Brighi, Rosi.

Allenatore: Claudio Ranieri.

Arbitro: Brighi.

Marcatori: 20′ Miccoli (P), 61′ Ilicic (P), 65′ Nocerino (P), 92′ Totti (R).

Ammoniti: Bacinovic (P), De Rossi (R).

Spettatori: 29.597, di cui 12.691 paganti e 16.906 abbonati.