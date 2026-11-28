Prende il via oggi, sabato 28 novembre, la 14ª giornata del campionato di Serie B. Dopo il turno infrasettimanale, le venti squadre del torneo cadetto tornano in campo per un nuovo weekend che potrebbe modificare gli equilibri nelle zone alte e basse della classifica.

Ad aprire il programma saranno tre sfide alle ore 15: Ascoli-Virtus Entella, Carrarese-Juve Stabia ed Empoli-Hellas Verona. Alle 17.15 il Vicenza ospiterà il Cesena, mentre alle 19.30 toccherà al Palermo, impegnato al Renzo Barbera contro il Benevento.

La capolista cercherà di consolidare il primato e mantenere le distanze dalle inseguitrici. Il Modena, secondo a tre lunghezze dai rosanero, affronterà domani il Padova, mentre l’Avellino sarà impegnato lunedì sera sul campo del Catanzaro.





Serie B, il programma della 14ª giornata

Sabato 28 novembre

Ore 15.00 – Ascoli-Virtus Entella

Ore 15.00 – Carrarese-Juve Stabia

Ore 15.00 – Empoli-Hellas Verona

Ore 17.15 – L.R. Vicenza-Cesena

Ore 19.30 – Palermo-Benevento

Domenica 29 novembre

Ore 15.00 – Modena-Padova

Ore 15.00 – Südtirol-Mantova

Ore 17.15 – Sampdoria-Cremonese

Ore 19.30 – Arezzo-Pisa

Lunedì 30 novembre

– Ore 20.30 – Catanzaro-Avellino

Serie B, la classifica aggiornata

Pos. Squadra Punti Gare 1 Palermo 30 13 2 Modena 27 13 3 Avellino 22 13 4 Mantova 22 13 5 Ascoli 21 13 6 Cesena 21 13 7 Pisa 20 13 8 Benevento 19 13 9 Südtirol 18 13 10 Sampdoria 17 13 11 Hellas Verona 16 13 12 Padova 16 13 13 Carrarese 16 13 14 Cremonese 15 13 15 Virtus Entella 13 13 16 Juve Stabia (-4) 12 13 17 Catanzaro 12 13 18 Arezzo 12 13 19 L.R. Vicenza 10 13 20 Empoli 9 13

Juve Stabia penalizzata di quattro punti.

Il Palermo guida la classifica con 30 punti, frutto di nove vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. I rosanero vantano tre lunghezze di vantaggio sul Modena e otto su Avellino e Mantova, attualmente appaiate al terzo posto.

In coda, l’Empoli occupa l’ultima posizione con nove punti, preceduto dal Vicenza a quota dieci.