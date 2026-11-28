Serie B, al via la 14ª giornata: il programma completo e la classifica aggiornata
Prende il via oggi, sabato 28 novembre, la 14ª giornata del campionato di Serie B. Dopo il turno infrasettimanale, le venti squadre del torneo cadetto tornano in campo per un nuovo weekend che potrebbe modificare gli equilibri nelle zone alte e basse della classifica.
Ad aprire il programma saranno tre sfide alle ore 15: Ascoli-Virtus Entella, Carrarese-Juve Stabia ed Empoli-Hellas Verona. Alle 17.15 il Vicenza ospiterà il Cesena, mentre alle 19.30 toccherà al Palermo, impegnato al Renzo Barbera contro il Benevento.
La capolista cercherà di consolidare il primato e mantenere le distanze dalle inseguitrici. Il Modena, secondo a tre lunghezze dai rosanero, affronterà domani il Padova, mentre l’Avellino sarà impegnato lunedì sera sul campo del Catanzaro.
Serie B, il programma della 14ª giornata
Sabato 28 novembre
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Ore 15.00 – Ascoli-Virtus Entella
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Ore 15.00 – Carrarese-Juve Stabia
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Ore 15.00 – Empoli-Hellas Verona
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Ore 17.15 – L.R. Vicenza-Cesena
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Ore 19.30 – Palermo-Benevento
Domenica 29 novembre
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Ore 15.00 – Modena-Padova
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Ore 15.00 – Südtirol-Mantova
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Ore 17.15 – Sampdoria-Cremonese
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Ore 19.30 – Arezzo-Pisa
Lunedì 30 novembre
– Ore 20.30 – Catanzaro-Avellino
Serie B, la classifica aggiornata
|Pos.
|Squadra
|Punti
|Gare
|1
|Palermo
|30
|13
|2
|Modena
|27
|13
|3
|Avellino
|22
|13
|4
|Mantova
|22
|13
|5
|Ascoli
|21
|13
|6
|Cesena
|21
|13
|7
|Pisa
|20
|13
|8
|Benevento
|19
|13
|9
|Südtirol
|18
|13
|10
|Sampdoria
|17
|13
|11
|Hellas Verona
|16
|13
|12
|Padova
|16
|13
|13
|Carrarese
|16
|13
|14
|Cremonese
|15
|13
|15
|Virtus Entella
|13
|13
|16
|Juve Stabia (-4)
|12
|13
|17
|Catanzaro
|12
|13
|18
|Arezzo
|12
|13
|19
|L.R. Vicenza
|10
|13
|20
|Empoli
|9
|13
Juve Stabia penalizzata di quattro punti.
Il Palermo guida la classifica con 30 punti, frutto di nove vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. I rosanero vantano tre lunghezze di vantaggio sul Modena e otto su Avellino e Mantova, attualmente appaiate al terzo posto.
In coda, l’Empoli occupa l’ultima posizione con nove punti, preceduto dal Vicenza a quota dieci.