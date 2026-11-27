CARRARA – Alla vigilia del match tra Carrarese e Juve Stabia, valido per la 14a giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei toscani, Guido Pagliuca, rivelando l’emozione nel tornare a giocare contro la sua ex squadra.

«È sicuramente una partita particolare, perché quello che abbiamo vissuto a Castellammare rimane dentro di me – ha spiegato il tecnico -. Sono stati due anni bellissimi, trascorsi con persone altrettanto belle, sia sul campo sia intorno alla squadra. Persone di qualità e un popolo straordinario. Castellammare ha fatto stare bene me e la mia famiglia, quindi sono molto legato a quell’esperienza. Ho dato tantissimo e ho ricevuto altrettanto. Sono contento di aver difeso la maglia della Juve Stabia»

Pagliuca ha poi parlato del gruppo di calciatori a sua disposizione: «È formato da ragazzi eccezionali, uomini che comprendono i momenti e le necessità di un campionato difficilissimo. Hanno ben chiaro il nostro obiettivo, che non deve assolutamente cambiare in seguito a una vittoria o a un pareggio. Dobbiamo procedere con linearità, senza esaltarci per le due vittorie ottenute recentemente».





Una sguardo poi alla Juve Stabia: «Una squadra che, come noi, ha bisogno di punti. È uno scontro diretto e sono partite nelle quali entrambe le formazioni hanno necessità di fare risultato. La Juve Stabia è stata costruita per occupare una posizione di classifica superiore rispetto a quella attuale, quindi ci aspetta una partita difficilissima. Dovremo affrontarla con grande determinazione e umiltà»

Infine, Pagliuca non ha dubbi sul tipo di partita che si aspetta dai suoi: «Penso che la Carrarese debba mantenere il proprio atteggiamento: quello di una squadra umile, con il morso, con la voglia di lottare sul campo e capace di riconoscere i diversi momenti della partita. Questo è fondamentale. La gara di Vicenza ci ha dato consapevolezza di quanto sia importante, anche nelle difficoltà, giocare e lottare da squadra. Credo che questo sia l’aspetto dominante di una categoria come la Serie B, nella quale ogni partita è combattuta fino all’ultimo»