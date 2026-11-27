Il Südtirol vuole ripartire dopo la pesante sconfitta rimediata al Renzo Barbera contro il Palermo. In vista della sfida casalinga di domenica contro il Mantova, valida per la 14ª giornata di Serie B, il tecnico Davide Possanzini è intervenuto in conferenza stampa, tornando sulla prestazione offerta contro la squadra di Filippo Inzaghi e soffermandosi anche su un episodio arbitrale che, a suo giudizio, avrebbe condizionato la partita.

Sulla settimana corta dopo il ko di Palermo: «In realtà meglio così. In pochi giorni abbiamo archiviato la partita di Palermo, l’abbiamo analizzata ieri e adesso siamo già proiettati alla gara di dopodomani. Meglio avere poco tempo, perché almeno cerchiamo di dimenticare in fretta la sconfitta».

Sui primi venti minuti contro il Palermo: «È stato metabolizzato tutto. Ho cercato di far capire che, per quanto possa essere sembrato all’interno della gara, secondo me i primi venti minuti non sono stati fatti male. È chiaro che giocavamo a Palermo, contro una squadra che aveva una partita molto importante davanti a un pubblico strepitoso e che, nelle ultime venti gare in casa, credo ne abbia vinte diciannove. Era normale poter incontrare delle difficoltà.





Secondo me, però, non ne abbiamo avute così tante fino a quando l’arbitro ha sbagliato una decisione, condizionando un po’ i miei giocatori e la partita. Al di là di questo, i ragazzi hanno fatto bene. Come dicevo nel post gara, la prestazione c’è stata, forse con quella poca convinzione che dobbiamo mettere per fare il salto di qualità.

Credo che i ragazzi stiano lavorando per questo e sono convinto che prima o poi riusciremo a compiere questo salto. Queste partite, però, ti danno la possibilità di sperimentare, capire e vedere a che punto sei. Secondo me siamo a buon punto e stiamo facendo un bel percorso.

È chiaro che le sconfitte fanno male, soprattutto quando sono così eclatanti e prendi quattro gol, ma per me il risultato è un po’ bugiardo. La sconfitta ci sta, però il 4-1 forse è troppo pesante. Dobbiamo dare il giusto peso alle cose fatte bene e a quelle fatte male, andare avanti e continuare a lavorare, perché secondo me abbiamo tutte le carte per crescere».

Sui possibili recuperi contro il Mantova: «Non credo. Stiamo cercando di capire un po’ le botte prese e qualche acciacco, anche perché le ore a disposizione sono poche e smaltire anche un piccolo problema diventa complicato. Cercheremo di capire in questi due giorni. Come sempre, metterò in campo la formazione che riterrò più opportuna, valutando le caratteristiche dei giocatori e soprattutto chi sta meglio dal punto di vista fisico».

Sulle indicazioni ricevute dalla partita del Barbera: «Tutte le partite mi danno indicazioni. È chiaro che ogni gara ha una storia diversa, perché affrontiamo avversari differenti, ma secondo me le due partite sono state simili per spazi e interpretazione. Erano entrambe squadre che difendevano con una linea a quattro e siamo stati bravi a trovare degli spazi.

Come in altre occasioni, ci è mancato un po’ negli ultimi trenta metri, soprattutto nella rifinitura e nell’ultimo passaggio, più che nella conclusione. Sappiamo che abbiamo dei difetti e dobbiamo migliorarli.

Le indicazioni di Palermo sono state comunque interessanti, perché ho fatto giocare anche ragazzi che avevano avuto meno spazio. Brik, per esempio, secondo me ha disputato un’ottima partita ed è un profilo molto interessante.

Qui c’è spazio per tutti. Non esiste una gerarchia precisa, se non quella del campo e di ciò che vedo nei giocatori. Per quello che dimostrano durante gli allenamenti, meriterebbero di giocare tutti. Voglio essere io a sbagliare le scelte, non loro negli atteggiamenti, nell’impegno o nel lavoro, perché non fanno mai mancare nulla. La responsabilità, quindi, sarà mia».

Sulle condizioni di Okoro: «Non lo so ancora. È chiaro che ha preso una botta e siamo davvero a ridosso della partita. Cercheremo di capire e valutare, perché in così poco tempo non si riesce nemmeno a fare una diagnosi precisa. Dobbiamo essere attenti: questa partita è molto importante, ma ce ne sono tante altre. Abbiamo anche giocatori che possono sostituirlo, quindi valuteremo in questi due giorni e poi deciderò».

Sulla gestione dei giocatori negli impegni ravvicinati: «È chiaro che, secondo me, la situazione più difficile è stata tra le prime due partite, perché avevamo due giorni in meno. Adesso abbiamo giocato martedì e giocheremo domenica: non è una settimana tipo, ma poco ci manca.

Si cerca di recuperare, organizzando sessioni di allenamento differenti, magari con meno intensità in campo e lavorando maggiormente attraverso i video. Sono comunque ragazzi sani e il tempo per recuperare c’è.

Poi può capitare che, anche quando il fisico non è al cento per cento, serva mettere una motivazione in più. Credo che i giocatori che hai citato, come tutti gli altri, abbiano motivazioni importanti per affrontare tre partite in una settimana».

Sul recupero di Pyyhtia: «Secondo me Pyyhtia sta facendo grossi passi in avanti, ma è evidente che non sia ancora il giocatore che conosciamo. Poi la responsabilità è sia mia sia sua: lui si sta impegnando tanto e io devo cercare di accompagnarlo sempre di più verso la condizione migliore.

Devo capire come utilizzarlo, magari attraverso spezzoni di partita oppure facendolo partire dall’inizio e poi sostituendolo. Devo valutare bene anche per trovare il giusto equilibrio durante la gara e permettergli di rientrare con la massima tranquillità».

Sul possibile ritorno alla difesa a tre: «Non lo so, sto cercando di valutare. Simone è un po’ il jolly, perché può fare sia il braccetto sia il quinto. Sto cercando di capire anche in base alle caratteristiche della partita.

Per il ruolo di braccetto sinistro ho diverse possibilità: Veroli, Stabile e Simone. Cercherò di capire chi può avere le caratteristiche migliori per affrontare questa partita. Sono tutti giocatori che stanno bene e che, quando hanno giocato, hanno fatto la loro parte. Può capitare di non essere sempre al massimo delle proprie possibilità, ma sotto questo aspetto sono sereno, perché so che chi scende in campo farà la partita.

Poi si può vincere o perdere, ma la cosa importante è riuscire a giocare la partita».