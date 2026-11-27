Palermo-Benevento, salta la conferenza stampa di Floro Flores
Vigilia senza conferenza stampa in casa Benevento. Antonio Floro Flores non interverrà ai microfoni dei giornalisti per presentare la sfida contro il Palermo, in programma sabato 28 novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera.
La decisione della società giallorossa è legata esclusivamente a esigenze logistiche, considerando gli impegni ravvicinati e i tempi ristretti a disposizione per organizzare la trasferta in Sicilia.
Benevento, allenamento e partenza per Palermo
Il programma della vigilia prevede una seduta di allenamento, al termine della quale la formazione sannita raggiungerà Roma per imbarcarsi sul volo diretto a Palermo.
La necessità di conciliare gli ultimi preparativi sul campo con gli spostamenti ha dunque spinto il club a rinunciare al consueto appuntamento con la stampa.
Una situazione analoga si era già verificata alla vigilia della sfida infrasettimanale contro l’Empoli, quando la società aveva deciso di non programmare la conferenza stampa del proprio allenatore.
Inzaghi parlerà alle 17.30
A differenza del collega giallorosso, Filippo Inzaghi presenterà regolarmente la partita questo pomeriggio. L’appuntamento con il tecnico rosanero è fissato alle ore 17.30 presso il Palermo CFA di Torretta.
Il Benevento, reduce dal pokerissimo rifilato all’Empoli, si prepara dunque ad affrontare la capolista senza le consuete dichiarazioni della vigilia da parte di Floro Flores.