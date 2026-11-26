Davide Dionigi si presenta come nuovo allenatore del Vicenza. Il tecnico, chiamato a sostituire Fabio Gallo sulla panchina biancorossa, ha illustrato in conferenza stampa le proprie idee, soffermandosi sulla lotta salvezza, sulle caratteristiche dell’organico e sull’imminente sfida contro il Cesena.

Il ringraziamento a Gallo e alla società. «Ci tengo a ringraziare Gallo per il lavoro che ha fatto lui lo scorso anno che mi permette di essere in B. Ringrazio la proprietà, la famiglia Rosso e i direttori perché mi danno la possibilità di risollevare questo andamento e per me è motivo di orgoglio. Ho avuto la fortuna di vestire in giovane età questa maglia e ho respirato l’ambiente e so cosa significa il Menti e quanto può spingere perché la gente è attaccata a questi colori».

Le idee di gioco e la mentalità. «Quando i direttori mi hanno chiamato ho detto che sono un allenatore da campo, non so se sarà una squadra forte ma rispecchia le caratteristiche del gioco che vorrei portare con la massima umiltà e dedizione. Mi aspetto però che non basti solo il lavoro, quello fa parte del percorso ma serve dedizione morale sulla quale non transigo. Sono abituato a lavorare in queste situazioni, i gruppi che si salvano hanno bisogno di qualcosa oltre il lavoro».





Il primo impatto con la squadra. «Queste sono le cose principali, poi serve un po’ di tempo, non è un alibi, ma avevo voglia di conoscere subito il gruppo e per questo non mi sono preso un giorno in più. Abbiamo due giorni per preparare una partita importante, ho visto un gruppo desideroso di apprendere. Ho trovato una società organizzata e mi rispecchio in queste linee guida. Ripeto che non sono un allenatore da proclami ma da campo».

Le difficoltà del Vicenza. «Ho visto varie partite e conosco bene anche i calciatori, si evidenzia il numero di reti subite, penso che ci siano difensori molto forti per la categoria. Forse l’impatto con la B è uno scotto che si è pagato, un campionato particolare perché è equilibrato. La squadra ha potenziale per le mie idee, ho un’idea ben precisa. Quello che mi ha colpito è una predisposizione al lavoro data allo staff precedente».

Lo zoccolo duro e il modulo. «Verrà trovato dal gruppo, quello che vedo in allenamento poi faccio. Sono invece intransigente rispetto ad alcuni atteggiamenti. Il modulo è variabile, penso che i giocatori che abbiamo ci danno la possibilità di variare».

L’aspetto mentale. «Non credo a chi dice che basta solo la testa, è un mix con la parte tattica. L’importante sarà la predisposizione a lavorare sotto l’aspetto umano».

Le richieste alla squadra. «Purtroppo ci sono solo due giorni, guarderò i dati per la condizione atletica, voglio vedere compattezza. Voglio trovare un gruppo che voglia seguirmi, c’è predisposizione al lavoro ed è già una buona base».

Il debutto contro il Cesena. «Incontriamo la squadra più in forma del campionato che può mettere in difficoltà in qualsiasi momento e dobbiamo cercare delle soluzioni. Lavoriamo due giorni e vorrei che anche i giocatori trovino soluzioni per i momenti della partita in cui si può andare in difficoltà».

La corsa salvezza e il mercato. «Lotterà fino alla fine per l’obiettivo, quando ho sentito il direttore ho detto che era perfetta per me per il raggiungimento della salvezza. È normale che se si può fare qualcosa lo faremo, però ora non posso dirlo ora perché voglio scoprire i giocatori. Sono molto aperto a cercare di migliorare quello che ho, l’anno scorso ho fatto giocare un ragazzo dalla D e ha fatto bene».

Il reparto offensivo. «È un reparto importante, possiamo lavorare e ci dovrò intervenire per quella che è la mia idea affinché possa diventare pericolosa, vorrei creare una squadra con la quale è difficile giocarci contro».

L’importanza del Menti e dei tifosi. «Mi ricordo che è fondamentale e so che l’intelligenza dei tifosi vicentini è grande e sa che è un momento di difficoltà per aiutarci».