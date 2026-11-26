Il pareggio tra Pisa e Modena fa sorridere il Palermo. Come sottolinea Stefano Lemmi sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il risultato dell’Arena Garibaldi permette alla squadra di Filippo Inzaghi di portare a tre punti il vantaggio sugli emiliani, secondi in classifica, e a otto quello su Avellino e Mantova.

Il Modena può comunque vantare il migliore avvio di campionato in Serie B nell’era dei tre punti, con una lunghezza in più rispetto alla passata stagione. Il Pisa, invece, perde l’occasione di conquistare il terzo posto e non riesce a dare continuità ai propri successi.

Come racconta Stefano Lemmi sulla Gazzetta dello Sport, sono stati i nerazzurri a rendersi maggiormente pericolosi nella prima frazione. La formazione di Paolo Bianco ha costruito diverse occasioni, soprattutto sulla corsia sinistra, con Tramoni e Marras particolarmente attivi. Al 26′ Moreo ha colpito il palo, mentre Pittarello non è riuscito a sfruttare la successiva respinta. Anche il Modena ha centrato un legno al 33′, con una girata al volo di Andrea Belotti.





La ripresa, disputata sotto una pioggia battente, si è aperta con il vantaggio del Pisa, firmato da Marras con una potente conclusione di destro. Galloppa ha quindi modificato l’assetto tattico dei suoi, passando al 3-4-3.

Nella ricostruzione di Stefano Lemmi per la Gazzetta dello Sport, dopo un’interruzione di sei minuti dovuta a un guasto alle torri faro, il Modena ha trovato il pareggio grazie a Bianco, abile ad approfittare di un errore di Vural.

Gli emiliani hanno provato a completare la rimonta, protestando nel finale per due episodi arbitrali: l’intervento di Leris su Imputato, sanzionato con il cartellino giallo da Manganiello, e soprattutto la rete annullata a Montevago per un contatto che ha lasciato qualche perplessità.

Come evidenzia Stefano Lemmi sulla Gazzetta dello Sport, a beneficiare maggiormente del pareggio dell’Arena Garibaldi è il Palermo. I rosanero, con 30 punti dopo 13 giornate, consolidano il primato e si preparano ad affrontare il Benevento al Renzo Barbera con tre lunghezze di vantaggio sul Modena e otto sulle terze.