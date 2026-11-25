Serie B, Cremonese-Avellino 0-0 all’intervallo
Si chiude a reti inviolate il primo tempo tra Cremonese e Avellino. Diverse occasioni per entrambe le formazioni, che non riescono però a sbloccare il risultato.
Primo tempo equilibrato tra Cremonese e Avellino, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Partono forte i grigiorossi, pericolosi già al 2′: la conclusione di Licina viene murata, mentre Martinelli interviene sul successivo tentativo di Collocolo. Immediata la risposta degli irpini con Pandolfi, che calcia alto da dentro l’area.
Al 10′ Besaggio sfiora il vantaggio con una conclusione dalla distanza, mentre un minuto più tardi Baschirotto non trova lo specchio della porta. Al 21′ ci prova ancora Pandolfi, ma Fulignati si fa trovare pronto sul primo palo.
Al 29′ breve controllo del VAR per una possibile trattenuta in area ai danni di Nasti, senza ulteriori provvedimenti da parte del direttore di gara. L’Avellino torna a rendersi pericoloso con Pandolfi al 33′ e al 36′, trovando in entrambe le circostanze la risposta di Fulignati. Nel finale della prima frazione, al 43′, importante occasione per la Cremonese: sul cross di Pezzella, Berti conclude di controbalzo dall’interno dell’area, spedendo però il pallone sopra la traversa.