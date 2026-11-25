Archiviato il netto successo per 5-0 contro l’Empoli, il Benevento è tornato subito in campo questa mattina per iniziare a preparare la trasferta contro il Palermo, in programma sabato alle 19:30 allo stadio Renzo Barbera.

I giallorossi si sono ritrovati all’antistadio Imbriani, dove hanno svolto una seduta di allenamento suddivisi in due gruppi. Come comunicato dal club campano, i calciatori impiegati nella sfida contro l’Empoli hanno effettuato attivazione, esercitazioni tecniche, circuiti atletici e lavoro di recupero. Il resto della squadra ha invece seguito un programma caratterizzato da lavoro tecnico-tattico e una partitella finale.

L’unico indisponibile resta il lungodegente Pierozzi. Nessun problema, invece, per Romano, uscito anticipatamente dalla sfida contro l’Empoli a causa dei crampi. L’ex Audace Cerignola sarà regolarmente a disposizione del tecnico Antonio Floro Flores per la trasferta in Sicilia.





Il Benevento proseguirà la preparazione nella mattinata di giovedì, per poi completarla venerdì. Nella stessa giornata è prevista la partenza in pullman verso Fiumicino, da dove Maita e compagni si imbarcheranno sul volo diretto a Palermo.

La formazione campana si presenterà al Barbera con l’entusiasmo derivante dalla larga vittoria contro l’Empoli, mentre i rosanero di Filippo Inzaghi cercheranno di dare continuità al successo ottenuto contro il Südtirol.