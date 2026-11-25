Il Palermo dimentica Catanzaro e riprende la propria corsa in vetta alla classifica. Come sottolinea Luigi Butera sulle colonne di Tuttosport, i rosanero archiviano la prima sconfitta stagionale in campionato imponendosi per 4-1 sul Südtirol e portando momentaneamente a nove punti il vantaggio su Cesena e Ascoli, appaiate al terzo posto.

Una partita dominata dalla formazione di Filippo Inzaghi, fatta eccezione per i primi minuti della ripresa, quando gli altoatesini hanno provato a riaprire l’incontro. A trascinare il Palermo sono stati ancora una volta i suoi attaccanti: doppietta di Johnsen e reti di Pohjanpalo e Vavassori.

Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, una delle curiosità della serata riguardava la contemporanea presenza in panchina di Strefezza e Mazzitelli. Il primo è tornato a disposizione dopo il lungo infortunio, mentre il secondo, nonostante l’esclusione dalla lista Over, avrebbe potuto essere utilizzato in virtù delle disposizioni del codice di autoregolamentazione delle società di Serie B, pagando una sanzione economica.





Sul campo, il Palermo ha mostrato immediatamente un atteggiamento aggressivo, prendendo il controllo del gioco e trovando il vantaggio con Johnsen su assist di Hernani. Soltanto sei minuti più tardi è arrivato il raddoppio di Pohjanpalo, bravo a girarsi in area e a superare Plizzari, interrompendo un digiuno realizzativo che durava da metà ottobre.

Tuttosport, nell’analisi firmata da Luigi Butera, esalta anche la prestazione di Vavassori, protagonista prima con l’assist per il centravanti finlandese e poi con la rete del 3-0, arrivata allo scadere del primo tempo grazie a un’altra invenzione di Johnsen.

Nella ripresa il Palermo ha abbassato l’intensità, consentendo al Südtirol di accorciare le distanze con Rispoli. Inzaghi ha quindi modificato l’assetto tattico, passando al 3-5-2 con gli ingressi di Magnani e Gomes. Una scelta che ha dato maggiore solidità alla squadra, prima del definitivo 4-1 firmato ancora da Johnsen, salito a quota nove reti in campionato.

Come conclude Luigi Butera su Tuttosport, nel finale il tecnico rosanero ha potuto concedere spazio a Strefezza, Gabrielloni e Gyasi, risparmiando energie preziose in vista del prossimo impegno. La sconfitta di Catanzaro è ormai alle spalle: per il Palermo è già tempo di pensare al Benevento.