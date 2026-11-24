Una serata da incorniciare per il Palermo, che davanti a quasi 30mila spettatori del Renzo Barbera torna alla vittoria travolgendo il Südtirol per 4-1 nella tredicesima giornata del campionato di Serie B.

La doppietta di Dennis Johnsen e le reti di Joel Pohjanpalo e Vavassori regalano tre punti preziosi alla formazione di Filippo Inzaghi, che sale a quota 30 punti e consolida il primato in classifica.

A rendere ancora più speciale la serata, lo spettacolo sugli spalti e la Curva Nord nuovamente unita, protagonista di una splendida cornice di pubblico.





Riviviamo tutte le emozioni della serata attraverso gli scatti realizzati dalla fotografa di ilovepalermocalcio.com Alessandra Lo Monaco.

Di seguito la fotogallery del match: