Dopo il successo per 4-1 contro il Südtirol, il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero per commentare la reazione della squadra dopo la sconfitta di Catanzaro, il rendimento casalingo e la prestazione del tridente offensivo, proiettandosi verso il prossimo impegno contro il Benevento.

Il Palermo reagisce e batte 4-1 il Südtirol.

«Sì, siamo molto contenti. Io non avevo molti dubbi. Questa squadra ormai ci ha abituato spesso a fare queste partite. Sapevo che poteva essere solo un incidente di percorso, perché ci sta, perché siamo umani. Però la squadra ha iniziato la partita con grande veemenza, voleva vincerla. È chiaro che vedere uno stadio così, una curva unita, ci ha spinto. Siamo contenti di aver regalato questa vittoria ai nostri tifosi, di aver aumentato il vantaggio sulla terza. Adesso prepariamoci a sabato, perché sarà una partita molto complicata».





L’approccio della squadra, con due gol segnati nel primo quarto d’ora.

«Questa squadra ormai al Barbera ci ha abituato a prestazioni straordinarie, per cui ero abbastanza sereno. Mi fido ciecamente di questi ragazzi. Sapevo che avrebbero fatto questo tipo di prestazione. Poi il primo tempo è stato veramente bello».

Dalla sconfitta contro il Monza dell’ottobre 2025, 21 vittorie e un pareggio al Barbera. Cosa significa questo dato?

«Sono molto contento. Ci ricordiamo che tanto tempo fa si diceva che giocare in casa era complicato. Invece penso che questi ragazzi abbiano fatto diventare una cosa stupenda giocare in casa con il nostro pubblico, in uno stadio del genere. Penso che si siano resi conto della fortuna che hanno a vestire questa maglia, ad avere un tifo da Serie A. Ci stanno dando dentro. Speriamo di continuare su questa strada senza montarci la testa. Abbiamo visto anche i risultati di oggi, le insidie sono dietro l’angolo».

Una nota di merito speciale questa sera per il tridente offensivo, a segno al completo?

«Sono molto contento. Johnsen è stato in ritiro, speravo che partisse bene. Lui ha qualità superiori alla media. Si deve solo convincere che quello che sta facendo deve essere la normalità per lui. Vavassori è una grande scoperta, poi Pohjanpalo è una garanzia. Penso che anche i gol di Vavassori e Johnsen siano agevolati dal lavoro che fa Joel. Oggi ha anche trovato il gol e sono felice per lui, perché alla fine i suoi gol saranno fondamentali per noi».

Si torna in campo già sabato, di nuovo al Barbera, per la gara contro il Benevento.

«Sì, adesso dobbiamo recuperare un po’ di energie, perché siamo quasi contati. Questi ragazzi sono stati molto bravi in queste due partite ravvicinate, a giocare quasi sempre gli stessi. Oggi sono stati molto bravi i cambi. Sabato mi auguro un Barbera pieno e una bolgia, perché conosco il Benevento, sono molto legato a quella città. So che sarà una partita complicata. Abbiamo visto anche oggi il risultato che hanno fatto».