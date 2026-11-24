In vista del match contro la Cremonese, ha parlato ai microfoni di Contatto Sport, format di Prima Tivvù, il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello. Il Ds ha commentato la sfida vinta contro il Mantova, tornando a parlare anche dell’incontro pareggiato contro il Palermo.

«Una bella vittoria contro il Mantova, contro una squadra forte, che esprime un bel calcio – ha spiegato Aiello -. La classifica al momento non ha valore per noi, a noi interessa la crescita della squadra una gara alla volta e siamo contenti, senza guardare troppo in là. E’ stata una vittoria meritata, affrontando una serie di insidie. Il Mantova nella prima mezz’ora ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo tenuto a bada la loro pressione e poi siamo riusciti a chiudere la gara alla fine»

Aiello ha poi parlato del momento della squadra, lanciando anche uno sguardo all’ultima sfida contro il Palermo: «Dire che non me lo aspettavo è sbagliato. Siamo contenti di dove siamo, personalmente, per le prestazioni fatte, ci mancano almeno 3-4 punti. Non meritavamo di perdere con l’Arezzo, con il Padova forse di vincerla, anche se a Modena si compensa perchè non meritavamo, con il Palermo avremmo meritato di vincere»





Il Ds ha inoltre commentato il dato che vede l’Avellino come terza miglior difesa del campionato: «E’ un po’ una media che stavamo già avendo nel corso della scorsa stagione, dal punto di vista numerico ci siamo, i valori sono quelli che ci aspettavamo».

E sul mercato di gennaio ormai alle porte: «Un intervento può essere legato a qualche partenza. Ma alla fine, ci sono due interventi che si possono fare. Il primo, è un giocatore che venga a rompere gli equilibri, il titolare forte, che però devi inserire in un gruppo importante. E il secondo, è il giocatore di prospettiva, che può crescere e diventare un prospetto importante. La mia filosofia di calcio è una filosofia di calcio offensiva e propositiva».

Un analisi poi sul prossimo match contro la Cremonese: «Come organico è importante, una squadra che punta alla Serie A. Bisogna dare il 100% in tutte e due le fasi. Vengono da una sconfitta, saranno arrabbiati, ma dobbiamo avere ancora più fame di loro. Andremo a fare la nostra partita e portare a casa punti. Sappiamo quali sono i loro punti di forza e anche i punti deboli, dobbiamo cercare di sfruttare le nostre frecce».

Infine, Aiello ha commentato l’interesse dalla Serie A per alcuni giocatori biancoverdi: «Interesse dalla Serie A c’è, soprattutto per chi sta facendo meglio e lo vediamo anche dagli accrediti che facciamo. A gennaio non credo possa partire qualcuno, salvo offerte clamorose»