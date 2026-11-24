La situazione di Gianpaolo Pozzo continua a far registrare segnali incoraggianti. Il presidente dell’Udinese è in fase di recupero e, secondo quanto comunicato ufficialmente dal club friulano, le sue condizioni sono in progressivo miglioramento.

Prosegue intanto il percorso di riabilitazione presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, senza rinunciare a seguire da vicino le vicende della squadra. Pozzo ha accolto con soddisfazione il pareggio conquistato a Bologna e guarda con fiducia al prossimo impegno contro la Fiorentina.

Questo il comunicato del club:





“Udinese Calcio comunica che le condizioni di Gianpaolo Pozzo sono in progressivo miglioramento ed il suo recupero procede bene. Il Presidente prosegue il percorso di riabilitazione presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Continua a seguire la squadra con grande attenzione. È stato molto felice del pareggio di Bologna e guarda con fiducia alla prossima sfida contro la Fiorentina”