Si conclude a “San Siro” la prima frazione di gioco del match di Serie A tra Milan e Frosinone. Primo tempo positivo per i rossoneri, che vanno al riposo in vantaggio per 2-1.

Inizia l’incontro e arriva subito una prima occasione da gol per i ciociari, con una conclusione dal limite di Masini che centra la traversa dopo una deviazione di Diawara. I padroni di casa reagiscono e al 4′ si portano avanti: Palla in profondità per Rabiot che scappa in velocità, il francese entra in area e prova a servire Pulisic, Calvani intercetta ma manda la sfera nella propria porta.

Il Milan continua ad attaccare, trovando al 19′ la rete del raddoppio: Moreira viene lanciato in velocità e serve Rabiot, il francese mette un pallone in mezzo che Ramos deve solo depositare in rete. Al 25′ i ciociari accorciano le distanze con il gol di Masini, che riapre il match e da speranze al Frosinone in vista della seconda metà di gioco.



