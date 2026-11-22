Il Palermo Women continua il proprio percorso positivo nel campionato di Serie C Femminile. Dopo la vittoria per 4-1 sul campo del Chieti Femminile, l’allenatore rosanero Emanuele Chiappara ha analizzato la prestazione della squadra ai microfoni ufficiali del Club, sottolineando i progressi compiuti dalle sue giocatrici.

Un successo importante, arrivato grazie alle reti di Caravello, Gippetto, Chirillo e Massaro, che permette alle rosanero di occupare il secondo posto nel Girone D con 13 punti, a due lunghezze dalla capolista Academy Abatese 2021.

Chiappara: «Un altro mattone nel percorso di crescita»

Il tecnico rosanero ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento mostrato dalla squadra fin dai primi minuti:





«È stata una partita ben giocata, che aggiunge un mattone al percorso di crescita delle ragazze. Fin dall’inizio abbiamo approcciato la gara in maniera esemplare, comunicando nel modo giusto e tenendo le corrette distanze tra i reparti».

Chiappara ha poi evidenziato i miglioramenti della formazione rosanero nella costruzione delle azioni offensive, frutto del lavoro svolto durante gli allenamenti:

«Abbiamo ricercato con maggiore efficacia le compagne più libere in fase di rifinitura, un aspetto su cui dovevamo migliorare. Oggi la squadra ha dimostrato di saper apprendere e mettere in pratica quanto fatto in settimana».

«Le ragazze sono concentrate, questo percorso ci dà soddisfazioni»

L’allenatore del Palermo Women ha inoltre sottolineato il valore della vittoria, ottenuta contro una formazione che arrivava all’appuntamento dopo un buon percorso in campionato.

«Abbiamo affrontato una formazione di buon livello, reduce da un ottimo cammino, e questo dà ancora più valore alla nostra prestazione. Domenica dopo domenica, le ragazze stanno dimostrando di essere concentrate su questo percorso, che ci sta dando grandi soddisfazioni fin qui».

Parole che confermano la soddisfazione di Chiappara per la crescita della squadra, protagonista di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime sei giornate del campionato.

Il Palermo Women prosegue così la propria corsa nelle zone alte della classifica, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e ai progressi evidenziati dal tecnico.