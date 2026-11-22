Il Palermo incassa la prima sconfitta stagionale, battuto 3-1 dal Catanzaro al Nicola Ceravolo nella dodicesima giornata del campionato di Serie B. Una partita che premia la formazione di Michele Mignani e interrompe la serie di undici risultati utili consecutivi della squadra allenata da Filippo Inzaghi.

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le pagelle dell’incontro, assegnando i voti più alti a Petriccione, Giovane, Dorval e Pecorino, tutti valutati 7. Tra i rosanero si distinguono Hernani e Vavassori, entrambi con 6,5.

Palermo, Hernani e Vavassori i migliori: Inzaghi da 5,5

Nelle valutazioni della Gazzetta dello Sport, Hernani e Vavassori sono i migliori giocatori del Palermo.





Il centrocampista brasiliano riceve 6,5, così come l’autore del momentaneo pareggio rosanero, arrivato al 38′ del primo tempo.

Sufficienza per Perin, Peda, Augello, Mazzitelli, Ranocchia e Johnsen, tutti valutati 6.

Le insufficienze riguardano Cassandro, Ceccaroni, Magnani, Segre e Gabrielloni, che ottengono 5,5. Il voto più basso tra i calciatori rosanero è quello di Pohjanpalo, valutato 5 dopo il suo ingresso nella ripresa.

Anche Filippo Inzaghi riceve un’insufficienza: 5,5 per l’allenatore del Palermo.

Catanzaro, quattro giocatori da 7. Dorval è il migliore

La Gazzetta dello Sport premia la prestazione del Catanzaro, capace di superare la capolista e ritrovare il successo dopo un lungo periodo senza vittorie.

Quattro giocatori ottengono il voto 7: Petriccione, Giovane, Dorval e Pecorino. Stessa valutazione per Michele Mignani, allenatore dei giallorossi.

Il quotidiano sceglie Dorval come migliore in campo, sottolineandone il contributo determinante nelle azioni offensive.

Questo il giudizio riportato nel riquadro dedicato al migliore:

DORVAL – 7 | TOP

«L’assist per l’1 a 0 e il tocco di testa da cui è nato il 2 a 1 in mezzo a tanti spunti interessanti».

Catanzaro-Palermo 3-1: tutte le pagelle della Gazzetta dello Sport

CATANZARO (3-5-2)

Pigliacelli 6,5; Frosinini 6,5, Antonini 6,5, Imperiale 6,5; Candela 6 (dal 23′ st Ruggero 6), Frankie Tchaouna 6 (dal 28′ st Alesi 6), Petriccione 7, Giovane 7 (dal 36′ st Mosti 6,5), Dorval 7; Pecorino 7 (dal 36′ st Franck Tchaouna 6,5), Iemmello 5,5 (dal 23′ st Koffi 6).

Panchina: Marietta, Postiglione, Buso, Garnica, Verrengia, D’Alessandro, Arditi.

Allenatore: Mignani 7.

PALERMO (4-2-3-1)

Perin 6; Cassandro 5,5, Peda 6 (dal 1′ st Magnani 5,5), Ceccaroni 5,5, Augello 6 (dal 35′ st Gyasi SV); Mazzitelli 6 (dal 1′ st Segre 5,5), Ranocchia 6; Johnsen 6, Hernani 6,5, Vavassori 6,5; Gabrielloni 5,5 (dal 18′ st Pohjanpalo 5).

Panchina: Nespola, Fortin, Gomes, Bertolino.

Allenatore: Inzaghi 5,5.

Arbitro e assistenti

Arbitro: Feliciani di Teramo 6

Assistente: Di Giacinto 6

Assistente: Galimberti 6

Palermo, diverse sufficienze nonostante la sconfitta

Dalle pagelle della Gazzetta dello Sport emerge un giudizio meno severo nei confronti dei singoli rosanero rispetto al risultato finale.

Sono otto i giocatori del Palermo che raggiungono almeno la sufficienza tra i titolari, con Hernani e Vavassori che ottengono i voti più alti.

Il Catanzaro, invece, raccoglie valutazioni complessivamente superiori, con quattro calciatori da 7 e lo stesso voto assegnato a Mignani.

Per il Palermo resta la necessità di reagire immediatamente alla prima sconfitta stagionale, a partire dalla prossima partita contro il Südtirol al Renzo Barbera.