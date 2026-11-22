Il Palermo perde la propria imbattibilità stagionale e cade per 3-1 sul campo del Catanzaro. Una sconfitta che arriva dopo undici risultati utili consecutivi e che permette al Modena di ridurre a una sola lunghezza il distacco dalla formazione allenata da Filippo Inzaghi.

A raccontare la sfida del Nicola Ceravolo è Valerio Tripi sulle pagine di Repubblica Palermo, che evidenzia le difficoltà dei rosanero, ancora una volta costretti a inseguire dopo un avvio complicato. Dopo un primo tempo incoraggiante, la squadra di Inzaghi si è progressivamente spenta nella ripresa, lasciando spazio al Catanzaro di Michele Mignani.

Palermo, ancora una partenza in salita: Giovane punisce la sua ex squadra

Come ricostruisce Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Inzaghi sceglie di affidarsi a Gabrielloni dal primo minuto, concedendo un turno di riposo a Pohjanpalo. A centrocampo spazio a Mazzitelli al posto di Segre, mentre il resto della formazione ricalca le indicazioni della vigilia.





Davanti a Perin giocano Cassandro, Peda, Ceccaroni e Augello. Ranocchia completa il centrocampo, con Vavassori, Hernani e Johnsen alle spalle dell’unica punta.

Il Palermo, però, si ritrova immediatamente a inseguire. Dopo appena otto minuti è Samuel Giovane, ex rosanero, a portare in vantaggio il Catanzaro.

L’azione nasce sulla sinistra, dove Dorval riesce a servire un pallone rasoterra al centro dell’area. Giovane, lasciato libero, controlla e supera Perin.

Nell’analisi del quotidiano emergono diverse responsabilità difensive: Cassandro tarda a intervenire su Dorval, Mazzitelli si abbassa eccessivamente sulla linea dei difensori e Vavassori non riesce a garantire un’adeguata copertura.

Un’altra partenza sbagliata che costringe il Palermo a rincorrere il risultato.

Hernani e Vavassori guidano la reazione rosanero

Dopo un avvio difficile, il Palermo comincia a prendere campo e a costruire occasioni.

Secondo quanto racconta Repubblica Palermo nell’articolo firmato da Valerio Tripi, la prima opportunità arriva al 18′, quando una conclusione di Vavassori viene deviata in calcio d’angolo.

Da quel momento i rosanero aumentano la pressione, costringendo il Catanzaro a difendersi nella propria metà campo.

Hernani cerca ripetutamente la conclusione dalla distanza, mentre Vavassori impegna severamente Pigliacelli con un colpo di testa. L’occasione più clamorosa capita però a Mazzitelli, che da posizione favorevole all’interno dell’area piccola manda il pallone sopra la traversa.

Il pareggio arriva al 38′. Hernani lascia partire un potente tiro dalla distanza, Pigliacelli respinge e Johnsen prova a intervenire sul pallone, colpendo Antonini. Sulla sfera si avventa Vavassori, che firma il momentaneo 1-1 e realizza il settimo gol stagionale.

Prima dell’intervallo, Ranocchia tenta anche una conclusione dalla linea di centrocampo che, favorita dal forte vento, rischia di sorprendere il portiere giallorosso.

Nella ripresa il Palermo perde il controllo della partita

All’inizio del secondo tempo Inzaghi effettua due sostituzioni, lasciando negli spogliatoi gli ammoniti Peda e Mazzitelli per inserire Magnani e Segre.

Il Catanzaro prova subito ad aumentare la pressione offensiva. Perin interviene con attenzione su una conclusione dalla distanza, mentre la squadra di Mignani comincia a sfruttare maggiormente le corsie laterali.

Il Palermo inizialmente contiene le iniziative avversarie, ma diminuisce sensibilmente la propria produzione offensiva rispetto al primo tempo.

Al 15′ Hernani torna a rendersi pericoloso, costringendo Pigliacelli a un altro intervento impegnativo.

Inzaghi cerca allora di alzare il baricentro e inserisce Pohjanpalo al posto di Gabrielloni al 18′, nel tentativo di dare maggiore peso all’attacco.

La mossa, però, non produce la svolta sperata.

Pecorino e Mosti affondano i rosanero

Al 24′ della ripresa arriva il nuovo vantaggio del Catanzaro.

Dorval interviene ancora una volta nell’azione offensiva, servendo di testa Giovane, che gira il pallone verso la porta con la spalla. Perin respinge, ma Pecorino è il più rapido ad avventarsi sulla sfera e a realizzare il 2-1.

Per l’attaccante originario di Catania è il secondo gol in carriera contro il Palermo, festeggiato con grande entusiasmo.

La formazione di Inzaghi non riesce a reagire e perde progressivamente lucidità.

Il tecnico rosanero prova a modificare l’assetto tattico, passando al 3-5-2 con l’ingresso di Gyasi al posto di Augello.

Il Catanzaro, però, sfrutta gli spazi concessi dagli avversari e all’83’ chiude definitivamente la partita.

Un pallone perso da Johnsen dà il via alla ripartenza giallorossa. Tchaouna avanza centralmente e serve Mosti, che realizza la rete del definitivo 3-1.

Palermo ancora primo, ma il Modena si avvicina

Nella ricostruzione di Valerio Tripi per Repubblica Palermo, la sconfitta del Ceravolo mette in evidenza soprattutto l’incapacità dei rosanero di mantenere il controllo di una partita che, dopo il pareggio del primo tempo, sembrava essersi indirizzata favorevolmente.

Il Palermo resta in testa alla classifica con 27 punti, ma il Modena, vittorioso contro la Juve Stabia, sale a quota 26.

Il margine sulla seconda posizione si riduce dunque a una sola lunghezza, rendendo ancora più importante la prossima sfida casalinga contro il Südtirol.

Per Inzaghi sarà fondamentale ritrovare la solidità e la continuità mostrate nelle prime undici giornate, evitando che la prima sconfitta stagionale abbia ripercussioni sul cammino della squadra.