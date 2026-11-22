Il Catanzaro si conferma un avversario particolarmente difficile per il Palermo. La formazione di Filippo Inzaghi perde 3-1 al Nicola Ceravolo, interrompendo una serie di undici partite senza sconfitte e incassando il terzo ko consecutivo sul campo dei calabresi, dopo quelli della scorsa stagione tra campionato e play-off.

A ricostruire la sfida è Andrea Celia Magno sulle pagine della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la battuta d’arresto sia arrivata contro un Catanzaro ultimo in classifica e reduce da settanta giorni senza vittorie. Un risultato inatteso per la capolista, chiamata a rispondere al successo del Modena.

Palermo, il Catanzaro si conferma la bestia nera

Come evidenzia Andrea Celia Magno sulla Gazzetta dello Sport, una sconfitta dopo undici giornate di imbattibilità può rientrare nel percorso di una squadra che punta alla promozione, soprattutto considerando il vantaggio ancora consistente sulla terza posizione e le numerose assenze che hanno limitato le possibilità di scelta di Inzaghi.





A rendere più pesante il risultato è però il precedente delle ultime stagioni. Il Palermo aveva già perso due volte al Ceravolo nello scorso campionato, compresa la semifinale d’andata dei play-off, e anche questa volta è uscito sconfitto.

Il Catanzaro, che aveva conquistato una sola vittoria nelle precedenti undici giornate, ha ritrovato il successo proprio contro i rosanero. Per Michele Mignani, alla quarta partita sulla panchina giallorossa, si tratta di un risultato importante per rilanciare una squadra in difficoltà.

Il quotidiano ricorda inoltre come anche nella stagione precedente il Catanzaro avesse trovato una svolta dopo aver battuto il Palermo davanti al proprio pubblico.

Ancora un gol subito in avvio, poi la reazione di Vavassori

Uno degli aspetti evidenziati nell’analisi riguarda le partenze complicate della squadra di Inzaghi.

Per la quarta partita consecutiva, e per la settima volta in campionato, il Palermo si è ritrovato in svantaggio, dovendo inseguire il risultato.

Il Catanzaro ha sbloccato la gara con Samuel Giovane, ex rosanero, bravo a sfruttare un assist di Dorval dalla sinistra e a battere Perin con una conclusione di sinistro.

Dopo il gol subito, però, il Palermo ha reagito, prendendo progressivamente il controllo del gioco e sfruttando anche il vento a favore.

Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport firmata da Andrea Celia Magno, Vavassori è stato tra i protagonisti della prima frazione. Prima del pareggio, l’esterno aveva impegnato Pigliacelli con un colpo di testa su cross di Augello e si era visto respingere un’altra conclusione da Antonini.

Il gol dell’1-1 è arrivato al 38′, sugli sviluppi di un tiro di Hernani respinto dal portiere giallorosso. Johnsen è intervenuto sul pallone, la deviazione di Antonini ha favorito Vavassori e l’attaccante ha realizzato il suo settimo centro stagionale.

Un pareggio meritato per quanto prodotto dai rosanero nel primo tempo, durante il quale le iniziative di Hernani, le discese di Augello e gli scambi tra Vavassori e Johnsen avevano creato diverse difficoltà alla difesa calabrese.

Nella ripresa il Palermo perde qualità e incisività

Dopo l’intervallo, però, la partita cambia.

Inzaghi sostituisce gli ammoniti Peda e Mazzitelli con Magnani e Segre, inserendo successivamente Pohjanpalo al posto di Gabrielloni, schierato titolare per concedere un turno di riposo al centravanti finlandese.

Le sostituzioni non producono gli effetti sperati.

Il Palermo perde qualità nella costruzione offensiva e fatica soprattutto sulle fasce, dove il Catanzaro riesce a trovare maggiore spazio.

Hernani continua a rappresentare una delle principali fonti di pericolo, provando la conclusione dalla distanza e cercando inserimenti centrali.

Vavassori, invece, diventa meno incisivo con il passare dei minuti, mentre Johnsen non trova più il sostegno necessario da Augello, progressivamente in difficoltà sul piano fisico.

Proprio un errore del norvegese nell’impostazione favorirà il contropiede che porterà alla terza rete del Catanzaro.

Petriccione guida il Catanzaro, decisivi Pecorino e Mosti

La Gazzetta dello Sport, nell’analisi di Andrea Celia Magno, sottolinea il contributo determinante dei giocatori giallorossi nella seconda frazione.

Il Catanzaro alza il baricentro, sfrutta maggiormente le corsie esterne e trova nuove energie dalle sostituzioni effettuate da Mignani.

A dirigere le operazioni è soprattutto Petriccione, protagonista nella gestione del centrocampo e nelle azioni decisive.

Il gol del 2-1 nasce da un cross di Frosinini e dalla successiva sponda di Dorval. Giovane prova a indirizzare il pallone verso la porta, Perin compie un intervento importante, ma sulla respinta arriva Pecorino, che riporta avanti i padroni di casa.

Nel finale, il Catanzaro chiude definitivamente i conti con Mosti.

L’azione parte da Petriccione e si sviluppa attraverso una ripartenza rifinita da Franck Tchaouna, protagonista di una combinazione con Koffi prima dell’assist decisivo per il compagno.

Il 3-1 scatena l’entusiasmo del Ceravolo, che torna a festeggiare una vittoria dopo settanta giorni.

Palermo, prima sconfitta e necessità di reagire

La sconfitta interrompe il percorso senza ko della squadra di Inzaghi, ma non compromette il primato in classifica.

Il Palermo resta davanti alle inseguitrici, pur vedendo il Modena avvicinarsi a una sola lunghezza.

Il problema principale emerso a Catanzaro riguarda soprattutto la difficoltà nel mantenere la stessa intensità per tutta la partita. Dopo una prima frazione nella quale i rosanero avevano creato diverse occasioni, nella ripresa la squadra ha perso efficacia offensiva e solidità difensiva.

Per il Palermo sarà fondamentale ritrovare immediatamente continuità, a partire dalla prossima sfida casalinga contro il Südtirol.