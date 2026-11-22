La tredicesima giornata del girone I di Serie D cambia gli equilibri della lotta al vertice. La Reggina cade sul campo dell’Athletic Club Palermo, sconfittta per 1-0, mentre la Vibonese approfitta del passo falso amaranto e si porta provvisoriamente al primo posto. Successi importanti anche per Avola, Siracusa ed Enna. Nissa fermata sul pareggio dalla Digiesse PraiaTortora. Ancora in corso le sfide Sambiase-Vibonese e Gela-Nuova Igea Virtus.

Athletic Palermo, vittoria pesante contro la Reggina

Il risultato più significativo arriva dal Velodromo, dove l’Athletic Club Palermo supera di misura la Reggina.

L’1-0 permette alla formazione nerorosa di interrompere il digiuno di vittorie e raggiungere quota 18 punti.





Un successo che pesa anche sulla corsa alla promozione, perché la Reggina rimane ferma a 29 punti e perde momentaneamente la prima posizione.

La Vibonese, infatti, è avanti 2-0 sul campo del Sambiase e, con questo risultato ancora provvisorio, sale a 30 punti.

Avola e Siracusa sorridono, Enna torna a vincere

Prosegue il buon momento dell’Avola, che conquista tre punti sul campo del Modica imponendosi per 3-1.

La formazione aretusea sale così a 23 punti e consolida il quarto posto.

Vittoria casalinga anche per il Siracusa, che supera 1-0 il Ragusa nel derby del De Simone. Gli azzurri raggiungono quota 18 punti, nonostante la penalizzazione di sette lunghezze.

In fondo alla classifica arriva un risultato importante per l’Enna, che batte 3-2 il CastrumFavara e sale a 6 punti, agganciando il Ragusa.

Nissa ancora senza vittorie in trasferta

La Nissa non riesce a sbloccarsi lontano dal proprio campo.

Contro la Digiesse PraiaTortora arriva uno 0-0 che porta i biancoscudati a 16 punti.

Pareggi anche per Milazzo e Trapani, che chiudono sull’1-1, e per Licata e Vigor Lamezia, protagoniste di un altro 1-1.

Restano da completare le partite del Sambiase e del Gela, entrambe ancora in corso al momento dell’aggiornamento.

Serie D girone I, tutti i risultati della 13ª giornata

Domenica 22 novembre 2026

Partita Risultato Athletic Club Palermo-Reggina 1-0 Digiesse PraiaTortora-Nissa 0-0 Enna-CastrumFavara 3-2 Licata-Vigor Lamezia 1-1 Milazzo-Trapani 1-1 Modica-Avola 1-3 Siracusa-Ragusa 1-0 Sambiase-Vibonese 0-2 (in corso) Gela-Nuova Igea Virtus 0-1 (in corso)

Serie D girone I, classifica aggiornata

Classifica provvisoria con i risultati delle due partite ancora in corso.

Pos. Squadra PG Punti 1 Vibonese 13 30 2 Reggina 13 29 3 Sambiase 13 26 4 Avola 13 23 5 Nuova Igea Virtus 13 22 6 Digiesse PraiaTortora 13 20 7 Milazzo 13 20 8 Siracusa (-7) 13 18 9 Athletic Club Palermo 13 18 10 Licata 13 18 11 Nissa 13 16 12 Gela (-1) 13 16 13 Modica 13 13 14 Trapani (-5) 13 11 15 Vigor Lamezia 13 10 16 CastrumFavara 13 8 17 Ragusa 13 6 18 Enna 13 6

Penalizzazioni già applicate: Siracusa -7, Trapani -5 e Gela -1.

Vibonese davanti, lotta apertissima per il primato

Il successo dell’Athletic Palermo contro la Reggina rappresenta il risultato che può cambiare maggiormente gli equilibri della giornata.

Gli amaranto perdono l’occasione di consolidare il primato, mentre la Vibonese ha la possibilità di chiudere il turno davanti a tutti.

Alle spalle delle prime tre, l’Avola continua a guadagnare terreno grazie al successo di Modica, mentre la Nuova Igea Virtus è momentaneamente quinta.

Nella zona centrale della classifica, l’Athletic Palermo raggiunge Siracusa e Licata a quota 18, mentre la Nissa resta a 16.

In coda, l’Enna torna a conquistare tre punti e raggiunge il Ragusa, rendendo ancora più combattuta la corsa alla salvezza.

La graduatoria è provvisoria: per il quadro definitivo della tredicesima giornata bisognerà attendere la conclusione di Sambiase-Vibonese e Gela-Nuova Igea Virtus.