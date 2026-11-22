Serie D girone I, risultati e classifica: Reggina ko a Palermo, Vibonese in vetta. Avola e Siracusa vincono
La tredicesima giornata del girone I di Serie D cambia gli equilibri della lotta al vertice. La Reggina cade sul campo dell’Athletic Club Palermo, sconfittta per 1-0, mentre la Vibonese approfitta del passo falso amaranto e si porta provvisoriamente al primo posto. Successi importanti anche per Avola, Siracusa ed Enna. Nissa fermata sul pareggio dalla Digiesse PraiaTortora. Ancora in corso le sfide Sambiase-Vibonese e Gela-Nuova Igea Virtus.
Athletic Palermo, vittoria pesante contro la Reggina
Il risultato più significativo arriva dal Velodromo, dove l’Athletic Club Palermo supera di misura la Reggina.
L’1-0 permette alla formazione nerorosa di interrompere il digiuno di vittorie e raggiungere quota 18 punti.
Un successo che pesa anche sulla corsa alla promozione, perché la Reggina rimane ferma a 29 punti e perde momentaneamente la prima posizione.
La Vibonese, infatti, è avanti 2-0 sul campo del Sambiase e, con questo risultato ancora provvisorio, sale a 30 punti.
Avola e Siracusa sorridono, Enna torna a vincere
Prosegue il buon momento dell’Avola, che conquista tre punti sul campo del Modica imponendosi per 3-1.
La formazione aretusea sale così a 23 punti e consolida il quarto posto.
Vittoria casalinga anche per il Siracusa, che supera 1-0 il Ragusa nel derby del De Simone. Gli azzurri raggiungono quota 18 punti, nonostante la penalizzazione di sette lunghezze.
In fondo alla classifica arriva un risultato importante per l’Enna, che batte 3-2 il CastrumFavara e sale a 6 punti, agganciando il Ragusa.
Nissa ancora senza vittorie in trasferta
La Nissa non riesce a sbloccarsi lontano dal proprio campo.
Contro la Digiesse PraiaTortora arriva uno 0-0 che porta i biancoscudati a 16 punti.
Pareggi anche per Milazzo e Trapani, che chiudono sull’1-1, e per Licata e Vigor Lamezia, protagoniste di un altro 1-1.
Restano da completare le partite del Sambiase e del Gela, entrambe ancora in corso al momento dell’aggiornamento.
Serie D girone I, tutti i risultati della 13ª giornata
Domenica 22 novembre 2026
|Partita
|Risultato
|Athletic Club Palermo-Reggina
|1-0
|Digiesse PraiaTortora-Nissa
|0-0
|Enna-CastrumFavara
|3-2
|Licata-Vigor Lamezia
|1-1
|Milazzo-Trapani
|1-1
|Modica-Avola
|1-3
|Siracusa-Ragusa
|1-0
|Sambiase-Vibonese
|0-2 (in corso)
|Gela-Nuova Igea Virtus
|0-1 (in corso)
Serie D girone I, classifica aggiornata
Classifica provvisoria con i risultati delle due partite ancora in corso.
|Pos.
|Squadra
|PG
|Punti
|1
|Vibonese
|13
|30
|2
|Reggina
|13
|29
|3
|Sambiase
|13
|26
|4
|Avola
|13
|23
|5
|Nuova Igea Virtus
|13
|22
|6
|Digiesse PraiaTortora
|13
|20
|7
|Milazzo
|13
|20
|8
|Siracusa (-7)
|13
|18
|9
|Athletic Club Palermo
|13
|18
|10
|Licata
|13
|18
|11
|Nissa
|13
|16
|12
|Gela (-1)
|13
|16
|13
|Modica
|13
|13
|14
|Trapani (-5)
|13
|11
|15
|Vigor Lamezia
|13
|10
|16
|CastrumFavara
|13
|8
|17
|Ragusa
|13
|6
|18
|Enna
|13
|6
Penalizzazioni già applicate: Siracusa -7, Trapani -5 e Gela -1.
Vibonese davanti, lotta apertissima per il primato
Il successo dell’Athletic Palermo contro la Reggina rappresenta il risultato che può cambiare maggiormente gli equilibri della giornata.
Gli amaranto perdono l’occasione di consolidare il primato, mentre la Vibonese ha la possibilità di chiudere il turno davanti a tutti.
Alle spalle delle prime tre, l’Avola continua a guadagnare terreno grazie al successo di Modica, mentre la Nuova Igea Virtus è momentaneamente quinta.
Nella zona centrale della classifica, l’Athletic Palermo raggiunge Siracusa e Licata a quota 18, mentre la Nissa resta a 16.
In coda, l’Enna torna a conquistare tre punti e raggiunge il Ragusa, rendendo ancora più combattuta la corsa alla salvezza.
La graduatoria è provvisoria: per il quadro definitivo della tredicesima giornata bisognerà attendere la conclusione di Sambiase-Vibonese e Gela-Nuova Igea Virtus.