L’Athletic Palermo e gli stipendi non pagati, il caso sbarca a Sportitalia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Una bufera mediatica non indifferente. Il caso Athletic Palermo finisce sulla stampa nazionale. La società non ha ancora pagato gli stipendi del mese di settembre e ha corrisposto agosto in ritardo ( a fine settembre). Motivo per cui ieri al di là delle smentite di circostanza la squadra non ha svolto allenamento per dare un segnale forte alla società e al Presidente Cottone.

A parlarne ieri sera durante lo Speciale Calciomercato anche Sportitalia con Michele Criscitiello e Gianluigi Longari. “Perinetti ce la mette tutta ma i soldi non sono i suoi, non è certo il proprietario”, le parole accorate dei due giornalisti di Sportitalia.


Il mancato pagamento degli stipendi è un chiaro segnale di problemi economici e strutturali, che certamente la società proverà a risolvere. Rimane da interrogarsi sul futuro di Perinetti se proseguirà o meno nei prossimi mesi nel suo ruolo di direttore generale in una società che si è evidentemente ridimensionata.

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