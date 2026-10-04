Serie D Girone I, cade la Reggina: colpo Trapani a Capaci. Vibonese e Sambiase inseguono
Prima sconfitta stagionale per la Reggina e classifica del Girone I di Serie D che comincia ad accorciarsi. Nella sesta giornata gli amaranto cadono 1-0 contro il Trapani nella gara disputata a Capaci, restando al comando con 15 punti ma vedendo avvicinarsi le inseguitrici.
A sfruttare immediatamente il passo falso della capolista è la Vibonese, vittoriosa per 2-0 sul PraiaTortora e salita a quota 13. A 13 c’è anche il Sambiase, impegnato però sul campo del Licata in una delle due partite ancora in corso al momento dell’aggiornamento: i gialloblù sono avanti 2-0.
Continua a correre anche l’Avola, che davanti al proprio pubblico supera 1-0 il Ragusa e raggiunge quota 12. Un successo che permette agli avolesi di consolidare la propria posizione nelle zone nobili della graduatoria.
Termina invece 1-1 Nuova Igea Virtus-Nissa. I barcellonesi salgono a 11 punti, mentre la formazione nissena raggiunge quota 8.
Tre punti pesanti per il Milazzo, che al “Salmeri” piega 1-0 il Siracusa. I mamertini salgono così a quota 9, mentre gli aretusei restano a 4 punti in classifica per effetto della penalizzazione di sette punti.
Giornata positiva anche per il Modica, protagonista del netto 3-0 contro l’Enna. Per gli ennesi continua il momento complicato: dopo sei giornate restano fermi a un punto e ancora senza reti realizzate.
Vittoria convincente anche per la Vigor Lamezia, che supera 2-0 il Castrum Favara e raggiunge quota 5.
Resta invece ancora aperta la sfida tra Gela e Athletic Club Palermo, ferma sullo 0-0 al momento dell’aggiornamento.
Risultati della 6ª giornata
Finali
Avola-Ragusa 1-0
Milazzo-Siracusa 1-0
Modica-Enna 3-0
Nuova Igea Virtus-Nissa 1-1
Vibonese-PraiaTortora 2-0
Vigor Lamezia-Castrum Favara 2-0
Trapani-Reggina 1-0 (giocata a Capaci)
In corso
Licata-Sambiase 2-0
Gela-Athletic Club Palermo 0-0
Classifica provvisoria
Reggina 15
Vibonese 13
Sambiase 13
Avola 12
Nuova Igea Virtus 11
Licata 11
PraiaTortora 9
Milazzo 9
Athletic Club Palermo 8
Nissa 8
Modica 7
Vigor Lamezia 5
Siracusa 4 (-7)
Castrum Favara 4
Gela 4 (-1)
Ragusa 2
Trapani 1 (-5)
Enna 1
La graduatoria è ancora provvisoria, in attesa dei risultati definitivi di Licata-Sambiase e Gela-Athletic Club Palermo.