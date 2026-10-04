Serie D Girone I, cade la Reggina: colpo Trapani a Capaci. Vibonese e Sambiase inseguono

Prima sconfitta stagionale per la Reggina e classifica del Girone I di Serie D che comincia ad accorciarsi. Nella sesta giornata gli amaranto cadono 1-0 contro il Trapani nella gara disputata a Capaci, restando al comando con 15 punti ma vedendo avvicinarsi le inseguitrici.

A sfruttare immediatamente il passo falso della capolista è la Vibonese, vittoriosa per 2-0 sul PraiaTortora e salita a quota 13. A 13 c’è anche il Sambiase, impegnato però sul campo del Licata in una delle due partite ancora in corso al momento dell’aggiornamento: i gialloblù sono avanti 2-0.





Continua a correre anche l’Avola, che davanti al proprio pubblico supera 1-0 il Ragusa e raggiunge quota 12. Un successo che permette agli avolesi di consolidare la propria posizione nelle zone nobili della graduatoria.

Termina invece 1-1 Nuova Igea Virtus-Nissa. I barcellonesi salgono a 11 punti, mentre la formazione nissena raggiunge quota 8.

Tre punti pesanti per il Milazzo, che al “Salmeri” piega 1-0 il Siracusa. I mamertini salgono così a quota 9, mentre gli aretusei restano a 4 punti in classifica per effetto della penalizzazione di sette punti.

Giornata positiva anche per il Modica, protagonista del netto 3-0 contro l’Enna. Per gli ennesi continua il momento complicato: dopo sei giornate restano fermi a un punto e ancora senza reti realizzate.

Vittoria convincente anche per la Vigor Lamezia, che supera 2-0 il Castrum Favara e raggiunge quota 5.

Resta invece ancora aperta la sfida tra Gela e Athletic Club Palermo, ferma sullo 0-0 al momento dell’aggiornamento.

Risultati della 6ª giornata

Finali

Avola-Ragusa 1-0

Milazzo-Siracusa 1-0

Modica-Enna 3-0

Nuova Igea Virtus-Nissa 1-1

Vibonese-PraiaTortora 2-0

Vigor Lamezia-Castrum Favara 2-0

Trapani-Reggina 1-0 (giocata a Capaci)

In corso

Licata-Sambiase 2-0

Gela-Athletic Club Palermo 0-0

Classifica provvisoria

Reggina 15

Vibonese 13

Sambiase 13

Avola 12

Nuova Igea Virtus 11

Licata 11

PraiaTortora 9

Milazzo 9

Athletic Club Palermo 8

Nissa 8

Modica 7

Vigor Lamezia 5

Siracusa 4 (-7)

Castrum Favara 4

Gela 4 (-1)

Ragusa 2

Trapani 1 (-5)

Enna 1

La graduatoria è ancora provvisoria, in attesa dei risultati definitivi di Licata-Sambiase e Gela-Athletic Club Palermo.