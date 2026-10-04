Palermo, domenica da turista per Barba: visita a Monreale con la moglie

Domenica di riposo per Federico Barba, che ha approfittato della giornata libera per concedersi qualche ora da turista insieme alla moglie. Il difensore del Palermo ha scelto Monreale, visitando il Duomo e ammirando il panorama sul capoluogo siciliano.

A raccontare la giornata sono stati gli stessi protagonisti attraverso i social. Nelle immagini pubblicate si vede Barba insieme alla moglie durante la visita a Monreale, tra alcuni scorci della località e una vista panoramica su Palermo.





«Turistando», si legge in una delle storie condivise sui social, accompagnata dalla bandiera italiana e dal tag al difensore rosanero.

Una domenica lontano dal campo, dunque, per Barba, che ha sfruttato il giorno di riposo per andare alla scoperta delle bellezze del territorio palermitano insieme alla moglie.